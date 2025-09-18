Il post enigmatico di Justin Bieber: messaggi ambigui e curiosità dei fan. Hailey Bieber è incinta?

Nelle ultime ore, i fan di Hailey Bieber non fanno che commentare una serie di scatti apparsi sui social, notando dettagli che hanno subito alimentato le voci su una possibile gravidanza. La modella e moglie di Justin Bieber, solitamente molto riservata sulla sua vita privata, sembra aver catturato l’attenzione del web con un dettaglio che ha scatenato curiosità e speculazioni.

È davvero incinta?

Hailey e Justin Bieber: amore, matrimonio e l’arrivo di Jack Blues

Hailey Baldwin e Justin Bieber, una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo, hanno costruito la loro storia d’amore tra alti e bassi, fino al matrimonio nel 2018. Dopo anni di riservatezza e momenti condivisi sui social, ad agosto 2024 hanno dato il benvenuto al loro primogenito, Jack Blues. Justin ha annunciato la lieta notizia con una foto su Instagram, mentre la coppia ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulla vita privata, proteggendo il piccolo dai riflettori ma facendo sognare i fan con l’idea di una famiglia felice e in crescita.

Un post condiviso da Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Hailey Bieber è di nuovo incinta? La foto sospetta

Nelle scorse ore, un post enigmatico condiviso da Justin Bieber ha alimentato nuove voci su una possibile seconda gravidanza di Hailey Bieber. Nella foto, in primo piano appare una pancia, accompagnata da un messaggio ambiguo senza ulteriori spiegazioni. L’immagine ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan, scatenando speculazioni su un possibile nuovo arrivo in famiglia.

“Hailey vuole avere un secondo figlio con Justin, la condizione che riescano a fare un passo indietro dagli occhi del pubblico. Ama lavorare nella sua azienda e fare la modella, ma sente che avrebbe bisogno di un po’ di tempo lontano dal caos per poter essere veramente zen con tutto e godersi davvero la gravidanza“, dichiara una fonte vicina alla coppia al Daily Mail.

Nonostante il post di Justin abbia scatenato una vera e propria febbre tra i fan, al momento non ci sono conferme ufficiali che Hailey sia incinta di un secondo figlio.