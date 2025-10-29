La notte più spaventosa dell’anno sta per arrivare e, secondo le previsioni meteo, sarà nel segno del maltempo un pò su tutta la nostra penisola, con piogge e temporali diffusi.
Halloween da incubo, temporali e maltempo sull’Italia: le previsioni meteo aggiornate
Dopo un inizio settimana all’insegna del bel tempo, la situazione sull’Italia sta per cambiare.
Piogge e temporali stanno infatti per colpire il nostro Paese e dureranno diversi giorni, compreso venerdì 31 ottobre, ovvero il giorno di Halloween. Sarà quindi un Halloween da incubo e non solo nei travestimenti, soprattutto al Centro-Nord. A partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 29 ottobre, arriverà infatti un fronte perturbato atlantico che porterà piogge e temporali, prima su Nord-Ovest e Toscana, poi anche su Nord-Est, Umbria, Lazio e Sardegna. Per la giornata di Halloween avremo piogge diffuse su tutta la penisola con temperature in forte calo.
Previsioni meteo: quando tornerà il sole?
Come abbiamo visto abbiamo davanti almeno due giorni di maltempo, compreso il giorno di Halloween. Ma, quando tornerà a splendere il sole? Secondo le previsioni la giornata di sabato 1 novembre, Festa di Ognissanti, il cielo tenderà a schiarirsi sull’Italia, ad eccezione del Nord dove si manterrà coperto. Domenica invece avremo nuovamente piogge diffuse, in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche. A inizio settimana invece il tempo dovrebbe migliorare un pò ovunque.