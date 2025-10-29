Sarà un Halloween cupo e piovoso, con possibili schiarite per la Festa di Ognissanti: ecco le previsioni aggiornate.

La notte più spaventosa dell’anno sta per arrivare e, secondo le previsioni meteo, sarà nel segno del maltempo un pò su tutta la nostra penisola, con piogge e temporali diffusi.

Halloween da incubo, temporali e maltempo sull’Italia: le previsioni meteo aggiornate

Dopo un inizio settimana all’insegna del bel tempo, la situazione sull’Italia sta per cambiare.

Piogge e temporali stanno infatti per colpire il nostro Paese e dureranno diversi giorni, compreso venerdì 31 ottobre, ovvero il giorno di Halloween. Sarà quindi un Halloween da incubo e non solo nei travestimenti, soprattutto al Centro-Nord. A partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 29 ottobre, arriverà infatti un fronte perturbato atlantico che porterà piogge e temporali, prima su Nord-Ovest e Toscana, poi anche su Nord-Est, Umbria, Lazio e Sardegna. Per la giornata di Halloween avremo piogge diffuse su tutta la penisola con temperature in forte calo.

Previsioni meteo: quando tornerà il sole?

Come abbiamo visto abbiamo davanti almeno due giorni di maltempo, compreso il giorno di Halloween. Ma, quando tornerà a splendere il sole? Secondo le previsioni la giornata di sabato 1 novembre, Festa di Ognissanti, il cielo tenderà a schiarirsi sull’Italia, ad eccezione del Nord dove si manterrà coperto. Domenica invece avremo nuovamente piogge diffuse, in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche. A inizio settimana invece il tempo dovrebbe migliorare un pò ovunque.