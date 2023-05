Hallstatt è chiamato anche “borgo di Frozen”, perché ha ispirato il cartone della Disney. Un borgo molto amato dai turisti, che ora non potranno più farsi i selfie.

Hallstatt, il “borgo di Frozen”: il sindaco vuole bandire i selfie

Ogni anno, più di 1 milione di turisti, approdano nel borgo di Hallstatt, in Austria, per ammirare il lago e le bellezze del territorio. Cifre importanti per un paesino di 750 abitanti, tanto che da tempo si era iniziato a parlare del problema “overtourism“. Questa località ha ispirato il villaggio di Frozen, noto cartone animato della Disney. Nel 1997, l’Unesco ha inserito il borgo nella lista dei patrimoni dell’umanità. Una bellezza riconosciuta in tutto il mondo, tanto da attirare turisti da ogni luogo, che, come ha dichiarato il sindaco Alexander Scheutz al Kronen Zeitung, “hanno resto la nostra vita un inferno“. Per questo il primo cittadino ha deciso di stabilire delle regole.

Hallstatt, la decisione del sindaco sui selfie dei turisti

L’Amministrazione comunale, qualche giorno fa, dopo anni di discussioni, ha deciso di installare dei pannelli in legno sul belvedere più amato dai turisti, nella speranza di dissuaderli a raggiungere la zona. Si tratta di vere e proprie barriere anti-selfie. “Il problema dell’overtourism ci affligge da anni” ha spiegato il primo cittadino, annunciando che i pannelli erano già stati rimossi, lasciando intendere che alcuni cittadini erano contrari a questa iniziativa. “Forse apporremo un manifesto che recita ‘Viviamo qui’, in modo che i turisti sappiano che si trovano in una zona residenziale” ha aggiunto il sindaco Scheutz, aggiungendo di voler tradurre il cartello anche in inglese in modo che venga capito e percepito da tutti.