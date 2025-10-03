I vertici dell'organizzazione politica e militare palestinese hanno chiesto più tempo per studiare il piano di pace.

Hamas ha bisogno di più tempo per studiare il piano di pace di Donald Trump già firmato da Benjamin Netanyahu.

Guerra a Gaza, Hamas consulta il piano di Trump ma serve più tempo

Lo scorso martedì, Donald Trump aveva dato tre o quattro giorni di tempo ad Hamas per accettare il suo piano di pace e mettere così fine alla guerra a Gaza.

Hamas ora, però, chiede più tempo al fine di studiare meglio il piano del presidente degli Stati Uniti. Ecco le parole di un funzionario a condizione di anonimato: “Hamas sta ancora proseguendo le consultazioni sul piano di Trump… e ha informato i mediatori che le consultazioni sono in corso e richiedono tempo.”

Guerra a Gaza, le prime osservazioni di Hamas al piano di Trump

Come abbiamo visto, oggi Hamas ha chiesto più tempo per studiare il piano di pace proposto da Trump. Ieri erano arrivate le prime osservazioni e, secondo quanto una fonte vicina al negoziato ha riferito al Time of Israel, il sì sarebbe vincolato da alcune modifiche sul piano, in particolare Hamas avrebbe chiesto modifiche alla gradualità del ritiro dell’Idf da Gaza, alle modalità del disarmo e anche alle garanzie di sicurezza per la leadership dopo il possibile esilio.