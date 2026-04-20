Hannover Messe: perché l'incontro tra Merz e Lula conta per l'industria tedesca

Hannover Messe: perché l'incontro tra Merz e Lula conta per l'industria tedesca

Alla Hannover Messe la tensione tra governo e imprese è palpabile: il dialogo con Lula, il patto Mercosur e le richieste di riforme definiscono un bivio per l'industria tedesca

La partecipazione del Brasile come paese partner alla Hannover Messe ha riportato in primo piano questioni economiche e geopolitiche cruciali per la Germania. Sullo sfondo dei padiglioni fieristici, il colloquio tra il cancelliere Friedrich Merz e il presidente Luiz Inácio Lula da Silva non è stato un semplice gesto di cortesia protocollare: rappresenta un momento in cui si misurano fiducia, aspettative e strategie industriali.

Da una parte c’è l’industria tedesca, sempre più irritata dall’assenza di riforme profonde e sensibili a segnali concreti di sostegno politico; dall’altra il Brasile, che insegue partnership strategiche e vuole consolidare il suo ruolo come fornitore di materie prime e come laboratorio di soluzioni industriali sostenibili. In questo scenario entrano in gioco anche questioni pubbliche interne, come la controversa proposta del bonus da 1.000 euro di Klingbeil, percepita nel mondo economico come un palliativo burocratico anziché una politica industriale.

Perché l’incontro è importante per le imprese

Molti imprenditori guardano alla Germania con un misto di scetticismo e speranza: la promessa di riforme strutturali non si è tradotta, finora, in interventi di portata sufficiente ad alleviare costi e rigidità. Il settore chiede misure che riducano la burocrazia, rendano il mercato del lavoro più flessibile e abbassino il carico fiscale sulle imprese.

La presenza di centinaia di aziende brasiliane e oltre 1.500 imprese tedesche in Brasile rende il dialogo multilivello: si parla di investimenti, catene di fornitura e opportunità di delocalizzazione tecnologica.

Le attese del mondo industriale

Rappresentanti come la direttrice del BDI, citata in interviste sul momento politico, hanno evidenziato che ora servono segnali forti dal cancelliere: non solo parole sull’innovazione o sul sostegno all’export, ma pacchetti di riforma concreti. Il settore vuole vedere impegni reali sul digitalizzazione, sulla transizione energetica e su incentivi che favoriscano la competitività manifatturiera tedesca.

Il ruolo strategico del Brasile e le politiche energetiche

Il Brasile si presenta come partner chiave per più motivi: è un grande mercato, offre risorse critiche e ha avviato una politica di reindustrializzazione con l’iniziativa Nova Indústria Brasil. Inoltre, il paese è tra i leader globali nel potenziamento delle energie rinnovabili, tanto che nel 2026 quasi il 90% della sua elettricità proveniva da fonti rinnovabili. Questo posiziona il Brasile come interlocutore naturale nelle filiere di decarbonizzazione e nella ricerca di alternative ai tradizionali fornitori globali.

Geopolitica e diversificazione delle catene

In termini geopolitici, Brasilia si muove con pragmatismo: mantiene rapporti economici con Cina e Stati Uniti, e allo stesso tempo cerca equilibrio per evitare dipendenze eccessive. Per l’Europa e la Germania questo significa un’opportunità per rafforzare la cooperazione su risorse come le terre rare, tecnologia industriale e infrastrutture per le energie rinnovabili. Il nuovo contesto spinge a ripensare le catene di fornitura e a considerare il Brasile come un nodo strategico alternativo.

Il Mercosur e le prospettive del commercio

Un elemento pratico che cambia lo scenario è l’accordo di libero scambio tra UE e Mercosur, che entrerà in applicazione provvisoria il 1 maggio 2026. La rimozione di gran parte dei dazi su prodotti industriali e agricoli potrebbe rilanciare gli scambi e creare opportunità per le imprese tedesche e brasiliane. Tuttavia, l’effetto reale dipenderà dalle condizioni politiche e dalle garanzie ambientali e sociali poste dalle parti.

Rischi e opportunità

Se da un lato l’accordo può ampliare mercati e abbassare costi, dall’altro pone sfide su standard ambientali e competitività interna. Le imprese europee chiedono chiarezza su protezioni per tecnologie sensibili, mentre il Brasile cerca garanzie per l’accesso a investimenti e tecnologie. In questo equilibrio, gli incontri bilaterali e le consultazioni governative a Hannover diventano veicoli fondamentali per trasformare dichiarazioni politiche in programmi concreti.

In conclusione, la visita di Lula alla Hannover Messe e il confronto diretto con Merz sono più di un momento simbolico: rappresentano la prova generale di un nuovo capitolo nei rapporti economici e geopolitici tra Europa e America Latina. Per le imprese tedesche il messaggio è chiaro: servono segnali concreti di riforma e una strategia internazionale che valorizzi partnership strategiche, mentre per il Brasile l’occasione è quella di consolidare la propria centralità nella transizione industriale globale.