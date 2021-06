Harry e Meghan, è nata la seconda figlia: si chiama Lilibet Diana

Il nome scelto è un omaggio a Diana e Filippo: è nata la secondogenita di Meghan e Harry. Si chiama Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor.

Doveva nascere intorno al 10 giugno ma ha anticipato tutti sul tempo. Si chiama Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor ed è la seconda figlia di Harry e Meghan, nata nella giornata del 4 giugno, come riferito dalla Bbc. La coppia ha già un figlio, Archie, di 2 anni.

Per quanto riguarda il nome media britannici e dei bookmaker davano quasi per scontato l’inserimento di “Diana” nel nome della secondogenita e così è stato. Un chiaro omaggio alla mamma del principe. La scelta di Lillibet, il nome con cui il principe Filippo si rivolgeva alla regina Elisabetta, non è ugualmente una sorpresa.

Secondo quanto sottolineato da diversi media americani sono stati proprio il Duca e la Duchessa del Sussex, già genitori del piccolo Archie, a dare l’annuncio della nuova bimba venuta al mondo. Meghan Markle avrebbe partorito nella giornata di venerdì e la piccola godrebbe di ottima salute. Solo il 6 giugno si è deciso di dare l’annuncio ufficiale. Come sottolineato dalla Bbc Lilibet Diana è venuta al mondo al Santa Barbara Cottage Hospital in California venerdì alle 11:40 e pesava tre chili e mezzo ed Harry era presente al momento del parto.

Il segretario di stampa in una nota ufficiale ha dichiarato: “Sia la madre che il bambino stanno bene e stanno bene, e si stanno sistemando a casa. Il Duca e la Duchessa vi ringraziano per i vostri calorosi auguri e le vostre preghiere mentre si godono questo momento speciale come famiglia”.