Il quarantesimo compleanno del principe Harry si avvicina e per la grande occasione otterrà un regalo molto prezioso. Il marito di Meghan Markle riceverà un mucchio di soldi dal fondo della regina madre.

Harry: per il compleanno in regalo un mucchio di soldi

Il 15 settembre 2024, il principe Harry festeggerà il suo quarantesimo compleanno. Stando a quando reso pubblico dalla rivista australiana New Idea, per questa grande occasione riceverà un’ingente somma di denaro da parte della Royal Family. Pur essendo uscito fuori da Buckingham Palace, il duca di Sussex ha diritto ad un bel gruzzoletto di soldi.

Quanti soldi riceverà Harry per i 40 anni?

Nel giorno del suo compleanno, il principe Harry riceverà un bonifico sostanzioso sul suo conto corrente. Parliamo di 7 milioni di sterline, provenienti dal fondo della regina madre, ossia la mamma di Elisabetta II. Secondo la rivista New Idea, il marito di Meghan Markle prenderà più soldi rispetto al fratello William.

Il regalo di Harry più sostanzioso di quello di William

Nel 2022, quando è stato William a compiere 40 anni, sembra che il suo regalo sia stato molto inferiore di 7 milioni di sterline. Non sappiamo che cifra abbia ricevuto, ma è bene specificare che stiamo parlando di semplici indiscrezioni, per cui non abbiamo la certezza che l’indiscrezione lanciata da New Idea corrisponda alla realtà dei fatti.