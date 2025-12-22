Heather Parisi è stata ospite della puntata domenicale di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin ha parlato del suo passato nel mondo della televisione e del suo attuale momento di vita, della scelta di vivere lontano dall’italia, del rapporto con i figli e di come il successo le ha dato davvero tanto.

Heather Parisi ed il rapporto con le figlie

Heather Parisi ha parlato del rapporto con le figlie Rebecca e Jacqueline, come riportato da Biccy.it Rebecca, secondo genita dell’ex ballerina ora è diventata mamma della prima figlia, sole, Heather ha ammesso di averla vista per la prima volta poco tempo fa.

Al contrario non ha potuto incontrare Enea, il figlio di Jacqueline, prima figlia che aveva ammesso in un’intervista di non incontrare la madre da 10 anni. Nonostante ciò è orgogliosa del loro percorso di vita.

Heather ha altri due figli, gemelli Elizabeth e Dylan di 15 anni, che vivono ad Hong Kong con lei, il ragazzo gioca a calcio, di ruolo portiere e a breve è pronto ad entrare nella nazionale di Hong Kong, complice la sua altezza e le sue qualità tra i pali.

La scoperta di Lorella Cuccarini

Entrando nel merito della carriera di Heather lei stessa ha parlato della collega Lorella Cuccarini ammettendo, come riportato da Biccy.it di averla scoperta lei – “Era una delle mie ballerine, Baudo voleva un’italiana da affiancarmi e io ho indicato lei. Avremmo dovuto fare assieme Fantastico 6 e 7 ma qualcuno non ha voluto, l’abbinamento risultava scomodo”.

Sul suo rapporto personale con lei, Parisi ammette che è stato sempre buono e come siano stati gli altri a metterle l’una contro l’altra anche se conclude ammettendo di essere più brava di Lorella e anche lei ne è consapevole.