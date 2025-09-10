Una tragedia ha scosso Montecchio Precalcino: un uomo è stato trovato morto all’interno della propria abitazione, con ferite da coltello e un colpo di pistola al torace. La drammatica scoperta è stata fatta dal figlio, che rientrando a casa si è trovato di fronte alla scena.

“Ho trovato mio padre morto, venite”: sul corpo ferite da arma da fuoco e da taglio

Una vicenda drammatica ha sconvolto la comunità di Montecchio Precalcino, nel Vicentino. In un’abitazione del centro del paese è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 55 anni, che presenterebbe una ferita da arma da fuoco al torace e numerose lesioni da taglio. Il giovane avrebbe immediatamente contattato il Suem 118, senza però menzionare la presenza di sangue o di armi.

Uomo trovato morto, indagini in corso: nessuna pista esclusa

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vicenza, supportati dal nucleo investigativo e dal medico legale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte. L’abitazione è stata posta sotto sequestro e l’area circostante presidiata per consentire i rilievi.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, dal possibile omicidio a un gesto volontario, mentre la notizia ha rapidamente allarmato vicini e conoscenti, colpiti dalla drammaticità dell’accaduto.