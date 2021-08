HoMobile, tra sport e ambiente

Compiere un numero maggiore di passi rispetto ai giga di connessione internet usati: è questa la sfida che HoMobile lancia ai suoi clienti con Più Passi che Giga.

Una sfida importante e intrigante quella lanciata da Ho, nota compagnia telefonica, che ha creato l’iniziativa Più Passi che Giga, che coinvolge tutti i suoi clienti con il fine ultimo di creare una nuova foresta.

L’iniziativa di Ho per l’ambiente

La compagnia telefonica Ho ha deciso di creare una sfida incredibilmente interessante per i suoi clienti, ovvero Più Passi Che Giga, che da maggio 2021 ha riscosso un grande successo e ha visto partecipare, quasi nella sua totalità, coloro che hanno deciso di acquistare una scheda telefonica di questo gestore.

La sfida consiste nel compiere un numero maggiore di passi rispetto ai giga di connessione internet che gli stessi clienti consumano.

Si tratta di una semplice sfida che permette agli stessi clienti di dimostrare che l’attività fisica che viene compiuta quotidianamente è superiore rispetto al tempo trascorso utilizzando il telefono per navigare online.

La duplice sfida lanciata da Ho

La sfida lanciata da Ho una duplice valenza, resa nota dalla stessa compagnia telefonica durante la presentazione del programma Più Passi Che Giga.

Il primo obiettivo che la compagnia si pone è quello di far raggiungere un ottimo livello di benessere ai propri clienti: la camminata quotidiana, indipendentemente dal numero di passi che vengono compiuti, rappresenta un’attività sportiva e di svago che consente effettivamente di ottenere un benessere fisico e mentale elevato.

Il secondo obiettivo che Ho ha deciso di impostare grazie alla sua iniziativa, consiste nel piantare diversi alberi e creare una nuova foresta.

A seconda del numero di clienti che riescono a vincere la sfida dei passi contro i giga consumati, la compagnia telefonica acquista un albero per popolare una foresta che viene creata in collaborazione con Treedom.

Come funziona l’iniziativa realizzata da parte di Ho

Questa particolare iniziativa funziona in modo incredibilmente semplice. Dopo la presentazione del programma, la compagnia telefonica ha deciso di aggiungere gratuitamente il contapassi nella sua applicazione per dispositivi mobili.

In essa è possibile registrare ogni singolo passo che viene compiuto quotidianamente: i clienti, per effettuare la sfida, devono accettare il consenso del trattamento dei dati e avviare il programma che si occupa di segnare tutti i diversi passi che vengono compiuti.

In questo modo le diverse camminate o comunque i movimenti che vengono compiuti quotidianamente da parte dei clienti vengono registrati.

Questa funzione ha anche il suo convertitore personale, che permette ai clienti di tenere sotto controllo il rapporto tra passi compiuti e giga consumati: 10 mila passi corrispondono a 1 Giga, perciò è importante dedicare del tempo all’attività fisica per poter riuscire a vincere il confronto con la quantità di dati consumati mensilmente.

Come viene effettuato il conteggio

Il conteggio della sfida tra passi e giga consumati termina alla fine del mese o alla data di attivazione della funzione.

Per esempio se un cliente ha iniziato a partecipare al programma in data 10 giugno, il conteggio della sfida mensile termina il 10 luglio, quindi questa dura esattamente 30 giorni.

Al termine del lasso di tempo previsto per la sfida vengono svolti tutti i diversi controlli per poi attribuire il premio ai vincitori, ovvero a coloro che, durante questo arco temporale preso in considerazione, sono riusciti a compiere un numero di passi superiore rispetto ai Giga consumati.

I nuovi percorsi di Ho

Sono tre attualmente i gruppi di percorsi che sono stati creati dalla compagnia telefonica, che si pone anche l’obiettivo di sensibilizzare i suoi clienti ed effettuare un utilizzo di internet e dei dati di navigazione maggiormente consapevole.

Il primo gruppo di percorsi è quello relativo alla Storia da Percorrere: in questo caso Ho ha selezionato alcune zone delle città ricche di luoghi interessanti da visitare e in grado di garantire un’esperienza unica, tra luoghi di culto e aree urbane che sembrano provenire da altre epoche storiche.

Il secondo gruppo di percorsi proposti da Ho è quello relativo alle escursioni all’aria aperta: in questo caso si tratta di percorsi che sono totalmente immersi nella natura e che consentono effettivamente di percepire quella sensazione di relax vista la bellezza dei vari luoghi selezionati dalla compagnia telefonica.

Infine occorre parlare dei percorsi Giga in Corsa, ovvero dei veri e propri circuiti che permettono ai vari clienti di potersi mantenere in forma grazie all’attività fisica.

Cosa vincono coloro che superano la sfida

Ho ha deciso di mettere in palio diversi premi per chi partecipa a questa particolare sfida lanciata nel corso del mese di maggio 2021. Non importa di quanto si vinca la sfida: anche un solo passo può decretare la vittoria. Al termine della verifica, chi riesce a vincere la sfida ha accesso a una serie di interessanti bonus come, per esempio, codici sconto per effettuare gli acquisti sui vari negozi che hanno stretto una collaborazione con questa compagnia telefonica.

Questi coupon non hanno scadenze quindi è possibile utilizzarli anche in combinazione per effettuare un unico acquisto.

Gli attuali risultati della sfida di Ho

Da maggio, nel corso dei tre mesi successivi, l’iniziativa di Ho è stata accettata con grande entusiasmo da parte dei clienti, che hanno risparmiato complessivamente 1,3 milioni di Giga.

Questo ha permesso a Ho di piantare circa 2 mila piante, le quali sono state adeguatamente distribuite in Europa, Africa e America, con l’obiettivo di popolare nuovamente queste aree spesso danneggiate dagli incendi o da un disboscamento non controllato che ha causato dei danni all’ambiente nel suo complesso.

Pertanto, l’iniziativa di Ho ha consentito di conseguire diversi obiettivi importanti, di interesse comune, nonché ha offerto agli amanti dell’attività fisica la concreta opportunità di avere un motivo aggiuntivo per praticare del movimento, ovvero quello di sfidare se stessi e l’hobby di navigare online, ottenendo come compenso dei coupon sconto interessanti che possono essere sfruttati senza particolari vincoli temporali, dettaglio da non ignorare.