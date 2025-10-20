Un incidente è avvenuto all’aeroporto internazionale di Hong Kong nella notte tra il 19 e il 20 ottobre: un aereo cargo proveniente da Dubai è uscito di pista in fase di atterraggio, provocando la morte di due operatori aeroportuali e ingenti danni alle infrastrutture dello scalo.

Hong Kong, aereo cargo fuori pista e finisce in mare: le indagini

Le autorità aeroportuali hanno confermato che le condizioni del tempo erano favorevoli e che il volo non aveva trasmesso alcun segnale di soccorso prima dell’impatto. Steven Yiu, direttore esecutivo delle operazioni dell’aeroporto di Hong Kong, ha spiegato che l’aereo avrebbe attraversato la recinzione prima di inabissarsi in mare, spingendo con sé il veicolo di pattugliamento che si trovava lungo la pista.

La pista nord è stata chiusa temporaneamente per consentire la rimozione dei detriti e le verifiche di sicurezza, mentre le altre piste hanno continuato a operare. L’evento è considerato uno dei più gravi mai accaduti nello scalo di Hong Kong dal 1998, anno della sua apertura, e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei voli merci e sulla gestione delle emergenze in contesti ad alta intensità di traffico.

Hong Kong, aereo cargo fuori pista: due vittime nel tragico schianto

Nelle prime ore del mattino, un aereo cargo partito dall’aeroporto Al Maktoum di Dubai è stato protagonista di un grave incidente all’aeroporto internazionale di Hong Kong. Il Boeing 747-481, operato dalla compagnia turca Air ACT per conto di Emirates SkyCargo, avrebbe perso il controllo durante l’atterraggio sulla pista nord 07R, poco prima delle 4 locali.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo avrebbe deviato improvvisamente verso sinistra, colpendo un veicolo di servizio e terminando la propria corsa oltre la recinzione, finendo parzialmente in mare.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la polizia marittima, attivando il centro di emergenza aeroportuale. I quattro membri dell’equipaggio sono riusciti a evacuare il velivolo in sicurezza tramite gli scivoli, ma per i due addetti a bordo del veicolo colpito non c’è stato scampo: uno è deceduto sul colpo, l’altro in ospedale poco dopo l’incidente.

Le due vittime, di 30 e 41 anni, sono state recuperate dai sommozzatori a circa cinque metri dalla riva.