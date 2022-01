Con l'allentamento delle restrizioni previsto dal 27 gennaio è utile conoscere i 9 sintomi di Omicron Covid che i vaccinati potrebbero sperimentare

Ci sono ben 9 sintomi di Omicron Covid che i vaccinati contro il virus, capace di “bucare” molte immunizzazioni, potrebbero sperimentare: ad elencarli il professor Tim Spector dell’Imperial College di Londra che con la App Zoe ha raccolto i dati per il Regno Unito.

Il paese sembra avviato ad una “normalizzazione” dopo picchi clamorosi prima di Natale 2021 e in arrivo ci sarebbe una sorta di Piano B con l’annunciata revoca delle misure adottate a partire dal prossimo 27 gennaio.

Dal 27 gennaio nel Regno Unito sarà utile riconoscere i 9 sintomi di Omicron Covid per i vaccinati

I numeri del Regno Unito però sono ancora alti e le riaperture potrebbero innescare una catena di contagio molto particolare.

Quale? Quella dei vaccinati, che pur essendo per la più parte immuni agli esiti severi non lo sono affatto da una sintomatologia “blanda”. Con le riapperture imminenti però i vaccinati positivi alla Omicron potrebbero diventare vettori inconsapevoli di contagi-innesco per persone più suscettibili al virus. Per questo motivo il professor Spector ha usato la sua App Zoe per raccogliere dati utili a classificare la sintomatologia di una blanda infezione covid Omicron nel vaccinati.

Omicron Covid, un virus molto più leggero che però dà sintomi anche ai vaccinati: sono 9 e vanno riconosciuti

Omicron è, nel complesso, una variante più lieve del virus, con il primo rapporto ufficiale del Regno Unito che rileva che ha una probabilità tra il 50 e il 70% in meno di causare ospedalizzazione rispetto a Delta. E i dati raccolti hanno scoperto che ci sono nove sintomi che continuano a spuntare. Il professor Tim Spector, che è una delle figure chiave dietro il progetto, ha dichiarato a News GP: “I 480 milioni di rapporti inviati tramite l’app dello studio hanno dimostrato che con l’evoluzione del virus, anche i sintomi che provoca”.

Il professor Spector e i 9 sintomi di Omicron Covid: “Non dicono tutto ma danno indicazioni molto utili”

Essi sono “Rinorrea, mal di gola, starnuti, mal di testa, tosse, nausea, dolori muscolari, diarrea, eruzione cutanea”. E poi in chiosa: “Queste ovviamente non sono necessariamente le uniche cose da tenere d’occhio, ma sono utili da conoscere preventivamente”.