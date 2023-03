I genitori di Angela Celentano festeggiano ogni anno il suo compleanno ed a distanza di 27 anni Maria Staiano ed il marito Catello le fanno anche dei regali. Da quel 10 agosto del 1996, quando la bambina di 3 anni era scomparsa sul Monte Faito, nella provincia di Napoli, il rito è sempre quello. I genitori di Angela non hanno mai perso la speranza di ritrovarla, ecco perché Maria Staiano e Catello Celentano tengono vivo il “rito” del compleanno.

I due lo hanno spiegato durante una intervista concessa a Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di Verissimo, in onda su Canale 5. E la coppia ha spiegato anche cosa abbia significato vivere in questi 27 anni difficili fra speranze deluse e sconforto assoluto ma mai totale. Maria e Catello hanno quindi raccontato di quello che è diventato ormai quasi un rito in questi ultimi 27 anni. Quale? Quello che li porta a comprare regali ad Angela nel giorno del suo compleanno, l’11 giugno. “Abbiamo un armadio a casa che è pieno, e diciamo che quando li scarterà ci faremo delle risate perché vanno dai 4 anni ai 30 e sono lì”.

“Non c’è giorno che smettiamo di pensarla, lei è scomparsa solo fisicamente, ma in questi anni c’è sempre stata in casa, nei nostri sogni e progetti. È stata una bambina molto vivace, aveva proprio il pepe, ma trasmetteva allegria, gioia e voglia di vivere“. Poi l’amarezza: “La pista venezuelana è stata una mazzata, ogni volta ci crediamo sempre”. I risultati del Dna infatti avevano infranto le speranze: non c’è alcuna corrispondenza tra il materiale genetico prelevato alla donna in Venezuela e quello dei genitori di Angela Celentano.