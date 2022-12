I ladri scappano via con due forme di parmigiano ma sbagliano la fuga

Arrivano i stazione di Pignataro Maggiore ed i ladri scappano via con due forme di parmigiano ma sbagliano la fuga e quasi vengono presi

Surreale vicenda in Campania, dove alcuni ladri scappano via con due forme di parmigiano ma fuggono nel posto sbagliato.

Da quanto si apprende dai media locali i carabinieri sventano un “furto impegnativo” per sforzo fisico messo in atto nell’Alto Casertano. Perché impegnativo? Perché per trafugare due forme di parmigiano bisogna essere si criminali, ma criminali sportivi.

Ladri scappano con due forme di parmigiano

I media spiegano infatti che i ladri fuggono con due forme di parmigiano dopo aver forzato l’ingresso di un market di Pastorano, il supermercato Conad in via Casilina 6 al Km 191.

Lì i malviventi volevano mettere a segno un colpo ma sono stati “disturbati dall’arrivo dei carabinieri della stazione di Pignataro Maggiore”, come spiega Caserta News nel dare mezione del blitz riuscito ma solo “a metà”.

L’arrivo della pattuglia dell’Arma

A quel punto i militari sono sopraggiunti quando i ladri erano all’opera, ladri che nello scavalcare il muro di cinta del supermercato si sono ritrovati nel magazzino.

A quel punto è scattato l’allarme e i carabinieri sono arrivati a razzo. Alla vista della pattuglie della territoriale del comando stazione i malviventi si sono dati alla fuga portando via solo due enormi forme di parmigiano. Si sono dileguati nelle campagne circostanti.