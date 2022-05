Un nuovo studio di VoiceNation rivela i lavori digitali più popolari nel 2022 in ogni Paese europeo. In Italia e Grecia spopola il social media.

Quali sono i lavori digitali più popolari in Europa? In Italia spopola il social media, mentre sono Francia e UK i Paesi per chi vuole lavorare nell’ambito SEO. Germania? Perfetta per i Project Managers.

I lavori digitali più popolari in Europa

A definire i lavori digitali più gettonati in Europa è un nuovo studio di VoiceNation, che dal 2002 è un fornitore leader di servizi di live answering in outsourcing e chat dal vivo per tutti i tipi di aziende. VoiceNation ha calcolato il numero di annunci per lavori digital in Europa tramite Adzuna.com. I lavori presi in considerazione sono: SEO specialist, Public Relations, Copywriter/Content Writer, PPC specialist, Web Developer, UX/UI designer, Social Media manager/coordinator, CRM specialist, Graphic Designer, Data analysist, AI specialist, Cloud computing, Video creator, Link builder and Project Management.

Hanno calcolato la quantità di posti di lavoro in ogni stato e classificato i lavori di conseguenza, prima di visualizzarli in una mappa illustrata. In questo modo, è stato possibile stabilire per ogni Paese il lavoro digitale più diffuso.

I nomadi digitali desiderosi di scoprire un altro Paese o i dipendenti alla ricerca di un ruolo digital in remoto possono dare una svolta alla propria vita lavorativa. Con la “great resignation” che continua nel 2022 è il momento di pensare a un cambiamento di carriera.

Il numero di posti di lavoro nel digital è aumentato esponenzialmente nell’ultimo decennio, con oltre 3,3 milioni di risultati di ricerca per “lavori digitali in Europa” generati su Google. Inoltre, Paesi come la Finlandia, la Svezia e la Danimarca si sono trovati in cima alla lista per i progressi nella digitalizzazione nel 2020. Chi si avventura nel mondo digitale ha l’imbarazzo della scelta.

La lista dei lavori digitali per ogni Paese europeo

Per trovare i lavori digitali più popolari per Paese, VoiceNation ha pubblicato un nuovo studio che prende in considerazione le nazioni europee.

Albania: Web Developer;

Austria: SEO specialist;

Belgo: IT;

Bosnia: designer;

Bulgaria: copywriter;

Cipro: copywriter;

Croazia: Web Developer;

Danimarca: IT;

Estonia: Web Developer;

Finlandia: Cloud Computing;

Francia: SEO specialist;

Germania: Project Management;

Grecia: social media;

Irlanda: Project Management;

Islanda: PPC specialist;

Italia: social media;

Lichtenstein: Web Developer;

Lussemburgo: Al engineer;

Norvegia: social media;

Olanda: SEO specialist;

Polonia: Project Management;

Portogallo: Customer Service;

Repubblica Ceca: graphic designer;

Romania: copywriter;

Slovacchia: SEO specialist

Slovenia: PPC specialist;

Spagna: Customer Service;

Svezia: Al engineer;

Svizzera: IT;

UK: SEO specialist;

Ungheria: IT.

