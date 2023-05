Quello della guerra Ucraina assieme alla Cina ed alle sanzioni contro la Russia era uno dei temi in agenda e dal G7 arriva un messaggio chiaro: “Mosca ritiri immediatamente le sue truppe”. Dal vertice in Giappone giunge quindi l’esortazione a Vladimir Putin a mettere fine alla sua aggressione. La notizia ufficiale battuta in queste ore di esordio ufficiale dell’incontro è che i leader del G7 esortano la Russia a porre fine “alla sua aggressione in corso”.

“Mosca ritiri immediatamente le sue truppe”

Ma non solo: il comunicato spiega che l’esortazione è anche e soprattutto a “ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il suo equipaggiamento militare dall’intero territorio dell’Ucraina“. Il documento stilato dai leader del Sette Grandi riuniti a Hiroshima prosegue poi con un punto nodale- Si tratta di quello per il quale l’attacco di Mosca a Kiev e ciò che ne è conseguito costituiscono “una violazione del diritto internazionale, in particolare della Carta dell’Onu“.

“Come realizzare la pace giusta”

Di contro e sempre secondo la nota ufficiale che arriva dal Giappone: “una pace giusta non può essere realizzata senza il ritiro completo e incondizionato di truppe e attrezzature militari russe”. Tutto questo poi con la condanna in chiosa “per la retorica nucleare irresponsabile della Russia”. Tutto questo mentre per domenica è confermata la presenza del presidente ucraino Zelensky ad Hiroshima.