Le ricerche speranzose dei colleghi del Dpsu dopo la tempesta di fuoco russa: i militari ucraini sull’Isola dei Serpenti forse sono ancora vivi

I militari ucraini dati per uccisi sull’Isola dei Serpenti forse sono ancora vivi, lo spiegherebbe il servizio della Guardia di Frontiera in un post sulla pagina facebook ufficiale in cui asserisce che il contatto radio era stato interrotto dopo quell’iconico “fottiti nave russa” ma che dopo non era stato ripristinato per nulla.

In buona sostanza non è da escludersi la speranza che almeno qualcuno dei 13 fanti frontalieri dati per morti dopo un attacco mare-aria delle forze russe nella piccola Isola dei serpenti, nel Mar Nero possa essere sopravvissuto all’inferno di fuoco scatenato dopo quella risposta così eroica ma irriverente.

Militari sull’isola forse ancora vivi, quel “fottetevi” urlato ai russi

Nei giorni scorsi il giornale ucraino Ukrayinska Pravda aveva rilanciato in tutto il mondo quel “Fottetevi” gridato dagli ucraini ai russi che intimavano loro la resa incondizionata.

Lo stesso presidente Zelensky aveva confermato la notizia: “Tutte le guardie di frontiera sono morte eroicamente ma non si sono arrese”. Questo per annunciare poi che i 13 sarebebro stati proclamati postumi “Eroi dell’Ucraina”. Eppure per il Dpsu c’è ragione di credere che i militari “possano essere ancora vivi”.

La speranza e le ricerche del Dpsu ucraino

“Dopo aver ricevuto informazioni sulla loro possibile ubicazione, il Dpsu insieme alle forze armate ucraine stanno lavorando per identificare i nostri soldati“.

L’isola dei serpenti è un piccolo isolotto dall’altissimo valore strategico che si trova ai confini estremi della acque territoriali ucraine in Mar Nero e si trova esattamente al centro del corridoio marittimo commerciale e militare tra le città di Odessa, Mykolaiv e Kherson.