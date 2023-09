I NATI STANCHI RUNNERS DI PARTANNA ALLA MARATONA DI NEW YORK

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Nati Stanchi Runners” di Partanna e la Società Concordia Partanna di New York hanno deciso di concorrere alla prestigiosa maratona della Grande Mela, indossando una maglia che riporta i propri loghi, al fine di suggellare il rapporto di partnership e amicizia che li lega.

Ne danno comunicazione il direttivo dell’ASD, rappresentato da Benedetto Roberto Ingoglia Presidente dell’associazione, Rosario Nastasi Vicepresidente, Emanuele Catania e Tommasa Chiofalo Consiglieri e Vito Tramonte Segretario; nonché il Presidente della Soc. Concordia Partanna N.Y. Cav. Tony Mulè e il Socio Onorario della predetta Concordia Sig. Sebastiano Zinnanti che rappresenta la stessa sul nostro territorio nella qualità di portavoce.

Durante la gara podistica più famosa del mondo, la celeberrima New York City Marathon, i membri dell’ASD correranno per le vie di New York, sfoggiando con orgoglio le loro nuove maglie tecniche, rappresentative dell’unione tra la loro energia infaticabile e il profondo attaccamento alla terra siciliana. Tale evento sarà anche gradita occasione per incontrare i rappresentanti della Comunità Concordia Partanna di New York, non solo per far sentire loro la vicinanza della loro terra di origine, ma anche per ringraziarli del supporto e dell’accoglienza che hanno sempre riservato a tutti coloro che sono andati a New York sia per turismo, sia per opportunità commerciali o, come in questo caso, per eventi sportivi.

Per questa speciale occasione e per suggellare la vicinanza tra le due comunità, la divisa indossata dagli atleti, oltre a richiamare i colori della città di Partanna e a mostrare i loghi dei Nati Stanchi Runners e degli sponsor Civico27, Caffè Stassi, Growatt Italia ed Energy Italy SpA, riporterà anche il prestigioso logo della Società Concordia Partanna di New York.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Nati Stanchi Runners” di Partanna promuove la corsa, quale mezzo di aggregazione, al fine di rappresentare un vero e proprio stimolo verso uno stile di vita salutare, ma anche come espresso esempio della perseveranza nell’affrontare e superare ogni ostacolo.

Per ulteriori informazioni, è possibile seguire da vicino i “Nati Stanchi” e “Concordia Partanna” collegandosi alle loro pagine ufficiali Facebook.

La maratona di New York: il sogno di moltissimi runner amatori

Già lo scorso anno, Benedetto Roberto Ingoglia aveva partecipato con grande entusiasmo alla più nota rassegna podistica newyorkese. Ma quando è nata questa corsa che molti runner amatori considerano come il traguardo della loro “carriera” podistica? La prima edizione si corse nel settembre 1970, per l’esattezza il giorno 13.

Come ogni maratona classica, anche quella di New York si corre sulla distanza di 42 chilometri e 195 metri; essa si snoda lungo i cinque grandi distretti della città: Manhattan, The Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island. La corsa, la più partecipata al mondo con i suoi oltre 43.000 atleti partecipanti, inizia nel distretto di Staten Island, in prossimità del Ponte di Verrazzano che pochi minuti dopo la partenza si riempie di runner. La e foto che immortalano questo momento sono particolarmente suggestive, un sorta di simbolo di questa bellissima corsa.

La maratona di New York si tiene ogni anno la prima domenica del mese di novembre; l’edizione 2023 si terrà il 5 novembre e ad essa parteciperanno atleti professionisti e amatori provenienti da tutto il mondo.