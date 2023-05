Una violenza assoluta e criminale con cui alcuni rapinatori prendono a bastonate un 33enne di Milano: l’uomo è stato L’uomo è stato affrontato e picchiato per una somma esigua che aveva nel portafogli. Tutto è accaduto nella giornata di giovedì 18 maggio e si apprende che la vittima è stata trasferita in ospedale in condizioni gravi che poi sono gradualmente e per fortuna migliorate.

Lo prendono a bastonate per pochi euro

Gli agenti della polizia sono ora alla ricerca dei responsabili ma sul crimine ci sono ancora poche informazioni. Si sa, come si apprende da Fanpage, che l’uomo picchiato ha 33 anni che è stato aggredito nella notte in strada e precisamente in piazza Gabrio Rosa. Pare che la vittima abbia raccontato ai poliziotti di essere stato avvicinato da due sconosciuti che all’improvviso avrebbero impugnato un bastone e lo avrebbero colpito per poi rapinarlo. Di quanto, posto in assurdo che un crimine possa essere meno odioso con una somma non importante?

L’allarme del testimone oculare

Nel portafogli l’uomo aveva soltanto venti euro. Un testimone che ha chiamato la polizia e adesso gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso. Lo scopo è ricostruire la dinamica del reato e risalire all’identità dei due responsabili. La centrale operativa Areu ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 che hanno curato l’uomo e lo hanno condotto al Policlinico.