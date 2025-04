I dazi: una forma di protezionismo con conseguenze globali

I dazi, tradizionalmente utilizzati come strumenti di protezionismo commerciale, stanno riemergendo come una minaccia concreta per il diritto alla salute. Queste misure, che possono sembrare innocue a prima vista, hanno il potere di ostacolare l’accesso alle cure sanitarie, specialmente per le popolazioni più vulnerabili.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha recentemente sottolineato come l’uso crescente dei dazi possa avere effetti devastanti non solo sulle economie nazionali, ma anche sulla salute pubblica globale.

Le conseguenze economiche dei dazi sulla salute

Quando i governi impongono dazi su beni e servizi, il costo di accesso a farmaci e trattamenti può aumentare drasticamente. Questo è particolarmente preoccupante per i paesi in via di sviluppo, dove le risorse per la salute sono già limitate. L’aumento dei costi può portare a una diminuzione dell’accesso alle cure, con conseguenze dirette sulla salute della popolazione. Le famiglie più povere, già in difficoltà economica, si trovano a dover scegliere tra cibo e medicine, una situazione inaccettabile in un mondo che dovrebbe garantire il diritto alla salute per tutti.

Il ruolo dell’industria farmaceutica e le sfide future

L’industria farmaceutica gioca un ruolo cruciale nella fornitura di cure e trattamenti. Tuttavia, l’impatto dei dazi può limitare la capacità delle aziende di operare a livello globale. Le aziende farmaceutiche potrebbero essere costrette a ridurre la produzione o a ritirarsi da mercati chiave, aggravando ulteriormente la crisi sanitaria. È fondamentale che i governi considerino le implicazioni a lungo termine delle loro politiche commerciali e lavorino per trovare un equilibrio tra protezionismo e accesso universale alle cure. Solo così si potrà garantire un futuro in cui ogni individuo, indipendentemente dalla propria situazione economica, possa accedere alle cure di cui ha bisogno.