Prenotare le vacanze con largo anticipo e magari approfittare anche di qualche sconto delle compagnie aeree low cost. Una pratica che chiunque di noi ha provato almeno una volta, ma che negli ultimi anni sta diventando sempre più difficile.

I voli low cost dicono addio: cosa sta succedendo

I voli low cost non esistono più, o quasi. È questo che emerge da un’indagine condotta da ‘Repubblica’ che evidenzia come i voli a basso costo siano sempre di meno e, in compenso, la tariffa media per viaggiare in aereo sia di anno in anno più elevata. Lo stesso patron di Ryanair Michael O’Leary lo aveva anticipato: “I prezzi saranno più alti del 2022, che già erano maggiori del 2021″ – e in effetti le premesse sono state ampiamente rispettate.

La reazione dei consumatori: si viaggia lo stesso?

Nonostante questo, però, rinunciare ad una bella vacanza è difficile ed, infatti, i numeri si schiarano in favore delle compagnie aeree. I voli anche per quest’anno sono pieni. Da quanto emerge dallo studio di Standard&Poor’s effettuato sulle compagnie aeree più importanti d’Europa (Ryanair, easyJet, Iberia, British e Lufthansa) nessuna di loro ha subito dei contraccolpi dovuti al rialzo dei prezzi.