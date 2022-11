È iniziata la 20esima edizione dell’evento sul digitale più atteso dell’anno, l’edizione 2022 di IAB Forum.

Professionisti ed esperti condivideranno interessanti punti di vista sul tema dell’evento “Decoding Change”.

Al via la ventesima edizione di IAB Forum, l’evento più atteso dedicato al digitale.

Professionisti ed esperti sono stati protagonisti e hanno condiviso interessanti punti di vista sul tema generale dell’evento: “Decoding Change”. Carlo Noseda, presidente dell’Associazione, ha invitato ad approfondire l’argomento per capire e vivere il cambiamento in modo più consapevole. “La smaterializzazione dell’esperienza ha reso tutti più veloci, ma anche meno profondi. I nativi digitali vivono questa superficialità come normale, non hanno mai conosciuto il mondo analogico e approcciano i problemi con una visione quasi salvifica della tecnologia.

Occorre tornare ai significati più profondi per capirne l’essenza” ha dichiarato. La moderatrice dell’evento, nella prima giornata di IAB Forum, è stata MYA, una meta-human che ha accompagnato gli ospiti in platea e quelli collegati via streaming alla scoperta di tantissimi temi interessanti. Ad anticipare l’intervento di Noseda, il rapper Anastasio, con la sua canzone Babele.

IAB Forum: tutti gli interventi della prima giornata

Paolo Colombo, Professore Ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche all’Università Cattolica, con il suo intervento d’apertura “Olivetti: Dove è cominciato il futuro”, ha puntato l’attenzione su chi il futuro è stato in grado di anticiparlo e ispirarlo, ovvero Adriano Olivetti. Da questo intervento è iniziato un viaggio tra le parole chiave del cambiamento, come l’innovazione, a cui è stato dedicato l’intervento “La formula dell’innovazione – Il futuro tra aspettative e realtà” a cura di Cristina Pozzi, CEO e Co-Founder Edulia, e Alfio Quarteroni, Professore di Analisi Numerica e Direttore del MOX al Politecnico di Milano.

L’intervento del professore Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, e di Marco Simoni, Economista Università Luiss, si è concentrato su come la scienza può ricostruire il passato e disegnare il futuro. Spazio anche al tema delle Competenze, con l’intervento “Quali competenze per la nuova leadership” con Cristina Calabrese, Presidente e Amministratore Delegato Key2people, e Roberta Rocco, esperta di Trasformazione digitale. Si è parlato anche di disuguaglianze nell’intervento “Come unire un mondo diviso” a cura di Stefano Scarpetta, direttore per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell’OCSE, che ha puntato l’attenzione sui giovani e la sofferenza durante la pandemia. Spazio anche alla sostenibilità con l’intervento “La Sostenibile Leggerezza dell’Innovazione” con Elena Lavezzi, Chief Strategy Officer Kuda, e Paolo Taticchi, professore di Strategia e Sostenibilità Aziendale UCL School of Management. Un’altra parola chiave è Tecnologia, di cui si è parlato nell’intervento “Come rendere democratica la tecnologia” di Massimo Banzi, Co-founder di Arduino. Ci sono stati anche tanti workshop tematici durante il pomeriggio e libera contaminazione con le 50 aziende presenti.

L’appuntamento con IAB Forum prosegue nella giornata di mercoledì 16 novembre.