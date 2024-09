Iannone innamorato di Alice Campello? La risposta straordinaria di Elodie.

È circa un mese che Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato il loro improvviso distacco, creando un’ondata di pettegolezzi circa le ragioni di tale decisione. Nonostante l’apparente amore e complicità che la coppia ha continuato a mostrare sui social media fino alla loro comunicazione ufficiale, l’annuncio ha colto molti di sorpresa. Per anni, il duo ha goduto di grande popolarità e affetto da parte del pubblico, essendo percepiti come la famiglia perfetta, simile a quella del “Mulino Bianco”, soprattutto grazie alla presenza dei loro figli.

Si è perciò generato un grande clamore e curiosità attorno alla scoperta delle cause nascoste dietro a questo scenario perfetto.

Fabrizio Corona ha recentemente gettato ulteriore benzina sul fuoco, rivelando una notizia inedita: un presunto flirt tra Alice Campello e Andrea Iannone. La fonte, apparentemente un calciatore professionista di Serie C e amico di Morata, avrebbe rivelato questa relazione. La presunta relazione sarebbe avvenuta mentre Iannone era già sentimentalmente impegnato con la sua attuale partner, Elodie. Questa situazione si configura quindi come un doppio tradimento. Alice Campello ha immediatamente reagito alle voci su Instagram, affermando di non aver mai mancato di rispetto al padre dei suoi bambini e di non aver mai incontrato personalmente Iannone. L’influencer veneta sembra essere annoiata ed esasperata dalle incessanti voci di infedeltà che circolano sia su di lei che sul suo ex-marito, sostenendo che le ragioni della loro separazione sono ben diverse.

E come ha gestito la situazione Andrea Iannone, trovandosi al centro di queste complicazioni? Su questi pettegolezzi tra Iannone e Alice Campello, Elodie ha espresso la sua opinione: particolari. Il centravanti delle due ruote ha optato per l’assenza di dichiarazioni, mantenendosi in silenzio. Però, pare che la sua compagna, Elodie, abbia deciso di esprimersi su queste indiscrezioni. Quanto le ha chiesto il settimanale Oggi di commentare le dichiarazioni di Corona, la cantante avrebbe risposto semplicemente con una “risata chiara e significativa”. Una reazione imponente, che risponde perfettamente allo stile della cantante. Di conseguenza, queste circostanze non sembrano aver influito sulla loro relazione con Iannone, che continua in piena forma, come dimostrano le continue dediche d’amore condivise sui social.