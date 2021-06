Ibiza, coppia precipita dal balcone dell’albergo e muore: lei era italo-spagnola

Dramma in un albergo situato nell'isola di Ibiza dove una coppia di 21 e 26 anni è caduta dal balcone. Si tratterebbe di femminicidio - suicidio.

È accaduto in un noto albergo di Ibiza, un’isola spagnola da sempre meta di milioni di turisti ogni anno. Eppure questa volta l’Isola è stata la cornice di una vera e propria tragedia che ha portato alla morte di due giovani che sono deceduti dopo essere caduti giù dal balcone.

Nello specifico i due, 26 anni lui e 21 anni lei, sarebbero morti a seguito di un femminicidio – suicidio. Stando a quanto riporta il quotidiano “El Litoral”, intorno alle ore 4.30 del mattino tra i due sarebbe scoppiata una lite dai toni accesi e violenti. Sul posto è intervenuto il personale medico che non ha potuto fare altro se non dichiararne il decesso.

Ibiza coppia cade balcone, non si tratterebbe di un incidente

Una lite violenta avvenuta intorno alle 4.30 del mattino poi la tragedia. Questo è quello che sarebbe successo a Ibiza dove due giovani di 26 anni e 21 sono morti dopo essere precipitati giù dal balcone. Stando a quanto riportano i media locali il ragazzo di 26 anni di origine marocchina avrebbe spinto la ragazza, una giovane di doppia nazionalità italiana e spagnola giù dal balcone, quindi qualche attimo il ragazzo avrebbe seguito la ragazza per togliersi la vita.

I due ad ogni modo avrebbero alloggiato nella stanza dell’albergo situato nella zona di Playa d’en bossa.

Ibiza coppia cade balcone, l’Hotel: “Siamo dispiaciuti”

A commentare quanto successo l’Hotel Torre del Mar situato nella località di Playa d’en bossa che ha ospitato la coppia. L’albergo spagnolo ha infatti reso noto che si sono messi a disposizione della polizia locale al fine di fare luce su questa tragica vicenda: “Siamo molto dispiaciuti per quanto successo. Stiamo collaborando con la polizia per far luce su quanto avvenuto e chiediamo sensibilità”.

Ibiza coppia cade balcone, il Premier Spagnolo: “Non si può fare finta di nulla”

La vicenda ha avuto grande risonanza tanto che il Premier spagnolo ha voluto dedicare un pensiero a quanto accaduto nell’albergo di Ibiza. “Non si può far finta di nulla mentre nel nostro Paese si susseguono femminicidi”, ha dichiarato il capo del Governo spagnolo su Twitter. Da quando sarebbero state tolte diverse restrizioni in Spagna sarebbero aumentati in modo significativo i casi di violenza sulle donne, tanto che maggio sarebbero già otto.

“La realtà è insopportabile: in Spagna ci sono uomini che uccidono le donne per il semplice fatto di essere donne. E non possiamo tollerarlo. Uniamoci per sradicare dalla nostra società”, ha scritto su Twitter commentandi un altro caso di femminicidio.