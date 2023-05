Identificata l'ultima vittima dell'alluvione, la Procura di Ravenna apre un fascicolo conoscitivo come per le altre

Una conta terribile e le meste operazioni per dare un nome ed una storia a chi in Emilia-Romagna non c’è più a causa del maltempo, è stata identificata ultima vittima dell’alluvione: è il 79enne Giordano Feletti. Da quanto si apprende il corpo dell’uomo era stato rinvenuto nel giardino di casa in via della Valle a Faenza.

Identificata l’ultima vittima dell’alluvione

Feletti è nel triste novero dei 14 morti per l’alluvione in Emilia-Romagna, sei dei quali accertati nel Ravvenate. Il suo cadavere galleggiava in giardino ricoperto dal fango. A notarlo alcuni residenti non appena le acque hanno cominciato a ritirarsi. I media spiegano che Feletti viveva in un piano rialzato e la sua presenza fuori da quell’area di sicurezza per ora resta un mistero.

La Procura indaga con un “modello 45”

Mentre intanto prosegue l’allerta rossa per le zone colpite dall’alluvione la Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo conoscitivo sul decesso di Feletti. Gli inquirenti stanno utilizzando in procedura il cosiddetto modello 45: Si tratta di verifiche per accertare che non ci siano state chiamate di soccorso effettuate ma cadute nel vuoto. Da questo punto di vista il magistrato deve asseverare che non vi siano state omissioni di soccorso.