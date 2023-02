Il giovane trovato morto ieri mattina a Manduria, in provincia di Taranto, sotto un viadotto, è stato identificato.

Al momento si indaga per omicidio.

Identificato cadavere ritrovato sotto un viadotto a Manduria: si indaga per omicidio

Dopo poche ore dal suo ritrovamento, è stato identificato il cadavere del giovane trovato ieri mattina a Manduria, in provincia di Taranto, sotto un cavalcavia della via vecchia comunale che porta ad Oria, in provincia di Brindisi. Il corpo appartiene a Natale Naser Bathijari, un 22enne originario di Campi Salentina, di origine montenegrina.

La procura di Taranto al momento sta indagando per omicidio. Secondo quanto si è appreso, la vittima, trovata in una scarpata, presentava segni di violenza e ferite compatibili con arma da taglio, sul collo, sulle mani e sulle braccia. Le indagini per omicidio sono state affidate al pm Remo Epifani. Il cadavere del ragazzo è stato scoperto da un uomo che stava andando in bicicletta.

L’autopsia darà maggiori risposte

Il giovane indossava una tuta di colore nero, non aveva con sé i documenti e neanche il cellulare.

Le caratteristiche fisiche corrispondevano al giovane di cui era stata denunciata la scomparsa qualche giorno fa a Lecce. Il magistrato deve affidare l’autopsia, che sicuramente darà maggiori risposte. Il medico legale incaricato dalla Procura eseguirà una visita necroscopica.