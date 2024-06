Il mistero del corpo senza vita rinvenuto domenica sera sotto un traliccio dell’alta tensione nel Milanese ha trovato soluzione.

Identificato l’uomo trovato senza vita sotto un traliccio nel Milanese

L’uomo è stato identificato grazie al riconoscimento effettuato dai familiari. Si tratta di un 42enne della zona, in cura per problemi psichiatrici. L’allarme era scattato al tramonto, quando un agricoltore aveva scoperto il cadavere in un campo agricolo di Zibido San Giacomo e aveva immediatamente avvisato le forze dell’ordine.

Si pensa a un suicidio

La vittima, che presentava una ferita lacero-contusa alla testa, non aveva con sé né documenti né cellulare, rendendo inizialmente difficile capire chi fosse. Nemmeno le impronte digitali avevano fornito riscontri utili. L’autopsia ha evidenziato la presenza di diverse fratture interne, collegate ad un possibile salto nel vuoto. Gli inquirenti ritengono probabile che l’uomo abbia deciso di suicidarsi lanciandosi dal pilone.

Nessuna denuncia di scomparsa

La vittima, che viveva sola, aveva incontrato i genitori poche ore prima della tragedia, motivo per cui non era stata presentata denuncia di scomparsa. Il decesso sembra essere avvenuto a poca distanza dal ritrovamento del corpo, visto che gli agricoltori della zona frequentano spesso il luogo per monitorare il livello dell’acqua per l’irrigazione dei campi.