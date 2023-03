Il barcone alla deriva con 47 migranti a bordo si è rovesciato. Mediterranea: “Molti dispersi”

Il barcone con 47 migranti a bordo che si trovata alla deriva al largo della Libia in balia del mare si è rovesciato dando vita allo scenario più atroce e temuto dalle Ong. Per tutta la notte, l’imbarcazione ha tentato di resistere alle onde alte che lambivano le coste libiche mentre diverse organizzazioni non governative hanno – inutilmente – denunciato quanto stava accadendo nel Mediterraneo centrale, sollecitando l’invio di soccorsi. Al momento, secondo quanto riferito da Alarm Phone e Mediterranea Saving Humans, molte persone risultano disperse.

Per tutta la notte, i migranti a bordo del barcone che si è rovesciato nel Mediterraneo centrale sono rimasti alla deriva, in balia delle intemperie. Per tutta la notte, le Ong hanno denunciato la situazione nel tentativo di smuovere le autorità degli Stati coinvolti e spingerle a trarre in salvo le persone che si trovavano sull’imbarcazione. Ma, per tutta la notte e anche dopo il sorgere del sole, i soccorsi non sono arrivati.

Con il trascorrere delle ore e l’aggravarsi della situazione, le organizzazioni non governative hanno sollecitato sia l’intervento della cosiddetta Guardia Costiera libica, che ha subito affermato di non aver intenzione di muoversi, sia quello del Centro nazionale di coordinamento di soccorso (Mrcc) italiano che, stando a quanto riferito da Sea Watch, ha interrotto la comunicazione.

Nel pomeriggio di domenica 12 marzo, poi, come segnalato da Alarm Phone e Mediterranea Saving Humans, “l’imbarcazione si è rovesciata, molte mersone risultano disperse”.

Mediterranea, tramite il suo account Twitter, ha riferito “che secondo diverse fonti la barca si è rovesciata stamattina e molte delle 47 persone a bordo risultano disperse. Alarm Phone aveva informato tutte le autorità alle 2.28 di sabato, segnalando la situazione di pericolo. Nessuno è intervenuto per oltre 24 ore”.

Molto più dure le parole di Alarm Phone che si è scagliata contro le autorità degli Stati coinvolti nell’ennesima tragedia che si è consumata nel Mediterraneo. “Siamo scioccati”, ha scritto l’Ong. “Secondo diverse fonti, decine di persone su questa barca sono annegate. Dalle h 02:28, dell’11 marzo, le autorità erano informate dell’urgenza e della situazione di pericolo. Le autorità italiane hanno ritardato deliberatamente i soccorsi lasciandole morire”.

There are now three merchant vessels at the scene of distress: the KINLING, the ATLANTIC NORTH and the BASILIS L. We don’t know whether they are carrying out a rescue operation as we lost contact to the boat. We repeat: don’t forcibly return them to #Libya! pic.twitter.com/oOSvXHUMMA

— Alarm Phone (@alarm_phone) March 12, 2023