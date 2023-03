Corsa senza tregua contro mare grosso e meteo avverso: in arrivo un altro barcone

Grosse difficoltà a bordo dopo che è salpato dalla LIbia: mare grosso e meteo avverso, in arrivo in Italia un altro barcone

Non c’è tregua e a neanche 20 ore di distanza dall’ultimo approdo con 500 persone arrivate a Crotone ed accolte dopo una notte d’inferno c’è un nuovo allarme: in questi minuti è corsa contro mare grosso e meteo avverso perché è confermato come sia in arrivo un altro barcone.

Senza tregua, in arrivo un altro barcone

Da quanto si apprende il natante in questione ha 47 migranti a bordo ed è appena scattato un protocollo da Alarm Phone: qualcuno ha chiamato e a bordo ci sono guai grossi o forse una tragedia in agguato. Non c’è davvero pace, per chi è chiamato a salvare ma soprattutto per chi chiede di essere salvato e nelle ultime giornate i numeri degli sbarchi e degli allarmi si sono incrementati moltissimo. L’ultimo in ordine di tempo riguarda un Alarm Phone con annessa segnalazione su Twitter. AP segnala di aver contattato un barcone alla deriva con 47 migranti a bordo nel Mediterraneo centrale proveniente dalla Libia.

Alarm Phone: “Sono in grossi guai”

Alarm Phone lo ha fatto segnalando la necessità di soccorsi immediati per via di condizioni meteo “estremamente pericolose”. Solo ieri e sempre con rotta di origine dalla Cirenaica un motopeschereccio con 500 migranti quasi tutti provenienti dall’Afghanistan aveva iniziato ad imbarcare acqua in prossimità della zona Sar dell’Italia e la Guardia Costiera era salpata in forse a salvare i suoi occupanti.