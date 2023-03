Sbarcati tutti a Crotone i 500 migranti avvistati in difficoltà da Frontex

Sono sbarcati tutti in queste ore a Crotone e sono sbarcati tutti i 500 migranti avvistati in difficoltà da Frontex nella giornata di ieri, quando lo stesso aereo della strage di Cutro aveva lanciato l’allarme assieme ad un velivolo Usaf. Ed era allarme urgentissimo, a contare che quel motopeschereccio salpato dalla Cirenaica pare imbarcasse acqua già dalla tarda mattinata.

Sbarcati tutti a Crotone i 500 migranti

Il dato, riportato da Ansa, è che quel natante è finalmente in attracco al porto di Crotone, dove è giunto poco dopo le 00:30. Si tratta di un’imbarcazione che trasportava circa 500 migranti, soccorsi al largo della costa calabrese dalla Guardia Costiera. Si tratta di un peschereccio in pessime condizioni in navigazione perigliosa con un mare forza 6. Da quanto si apprende la barca è arrivata scortata da tre motovedette della Capitaneria di Porto di Crotone e protetta da un rimorchiatore. Subito dopo sono partite le operazioni di sbarco.

Condotti ad Isola Capo Rizzuto

Da poco prima dell’una e fino a poco fa, con un accurato protocollo sanitario per verificare se non vi fossero casi di ipotermia severa, i migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. I media spiegano che sono tutti in salvo e che a bordo ci sarebbero solo uomini ed alcuni minori, in gran parte provenienti dall’Afganistan. Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone e condotte dalla polizia.