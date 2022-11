Il cadavere di un bimbo migrante viene portato a Lampedusa: la Procura apre un'indagine per un decesso forse innescato da un malore o dall'ipotermia

Orrore nel mare italiano, con il cadavere di un bimbo migrante che viene portato a Lampedusa: secondo quanto riferisce l’Ansa il corpicino è stato trovato sul fondo di un barchino soccorso al largo dell’isola nella nottata appena trascorsa, quella fra il 9 ed il 10 novembre.

A Lampedusa il cadavere di un bimbo migrante

Il cadavere del bambino è stato trovato su un barchino soccorso al largo di Lampedusa e si trovava in mezzo al gruppo di migranti che stavano viaggiando verso l’Italia nelle ore notturne e il cui natante era stato avvistato ed intercettato per i soccorsi dopo la mezzanotte. Secondo quanto riferito dalle ultime notizie i profughi “sono sbarcati in nottata al molo Favaloro dove era già stata portata una bara bianca per accogliere e sistemare la salma del bimbo”.

Procura informata del terribile evento

Dell’accaduto e come da prassi è stata intanto informata anche la Procura della Repubblica di Agrigento. Secondo una prima ed agghiacciante ricostruzione dell’accaduto il bambino dovrebbe essere spirato a causa di un malore o dell’ipotermia, come successo solo 24 ore fa ad una donna, anche se sarà necessario avere la conferma dall’ispezione cadaverica. Secondo Ansa infatti il corpo non presenterebbe infatti segnali di violenza, aggressioni o incidenti.