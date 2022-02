Il calendario per le riaperture: ecco cosa dobbiamo aspettarci

Il Presidente del Consiglio ha illustrato quale sarà il calendario per le riaperture successivamente alla cessazione dello stato d'emergenza

Il Presidente del Consiglio – in un intervento a Firenze di ieri, 24 Febbraio 2022 – ha confermato che sarà decretata la cessazione dello stato di emergenza dopo il 31 Marzo 2022 ed ha illustrato il calendario per le riaperture, senza però indicare date precise.

Il calendario delle riaperture: addio al sistema delle Regioni a colori

Il Premier ha chiarito che si metterà in atto – a partire da Aprile e in maniera graduale – la cessazione del sistema delle Regioni a colori. Di conseguenza, il Governo ha dato seguito alle richieste dei Governatori, che sollecitavano di eliminare il sistema summenzionato.

Cessazione dell’obbligo della quarantena da contatto a scuola

Il Presidente del Consiglio ha spiegato che si concretizzerà – a partire da Aprile – la cessazione dell’obbligo della quarantena da contatto a scuola, in modo che le lezioni si svolgano in presenza per tutti e che le scuole restino aperte. Inoltre, Il Premier ha chiarito che cesserà l’obbligo di indossare la mascherina – di tipo FFP2 – all’interno delle classi.

Stop all’obbligo di utilizzo del Green Pass

Il Premier ha chiarito che si metterà in atto – a partire da Aprile e in maniera graduale – la cessazione dell’obbligo di utilizzo del Green Pass, a partire dalle attività all’aperto tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. A tal proposito, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute – Andrea Costa – ha aggiunto che per gli over 50 sui posti di lavoro l’obbligo del Green Pass Rafforzato durerà fino al 15 Giugno 2022.