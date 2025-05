Un caso complesso e controverso

La morte di Aurora Tila, avvenuta il 25 ottobre a Piacenza, continua a sollevare interrogativi e polemiche. La giovane, di soli 13 anni, è precipitata dal settimo piano del palazzo in cui viveva, e le circostanze della sua morte sono oggetto di un acceso dibattito legale. La Procura ha accusato il suo ex fidanzato, un ragazzo di 15 anni, di omicidio volontario aggravato, sostenendo che l’abbia spinta dal terrazzo.

Tuttavia, la difesa sta presentando una versione alternativa, mettendo in discussione le conclusioni del medico legale incaricato dalla Procura.

Le contestazioni della difesa

I medici legali Mario Tavano e Attilio Maisto, consulenti della difesa, hanno espresso forti riserve sulle conclusioni del medico legale Giovanni Cecchetto. Secondo Cecchetto, la dinamica della caduta sarebbe incompatibile con un suicidio, suggerendo invece una spinta. Tuttavia, Tavano e Maisto contestano questa interpretazione, affermando che le lesioni riscontrate sul cranio di Aurora potrebbero indicare un impatto diverso. Inoltre, mettono in dubbio l’ipotesi che la ragazza sia stata scaraventata oltre il parapetto, basandosi sulle ecchimosi riscontrate sulle sue braccia.

Le testimonianze chiave

Un altro aspetto cruciale del caso sono le testimonianze di due passanti che affermano di aver assistito alla scena. Questi testimoni, attratti dalle urla provenienti dal palazzo, sostengono di aver visto il 15enne spingere e sollevare Aurora, mentre lei cercava di aggrapparsi alla ringhiera. La difesa, tuttavia, sottolinea che la distanza da cui i testimoni hanno osservato l’evento potrebbe compromettere l’affidabilità delle loro dichiarazioni. La questione delle testimonianze e delle prove raccolte dai carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza rimane quindi centrale nel dibattito legale.

Il processo e le prospettive future

Il processo con rito abbreviato avrà inizio il 19 giugno a Bologna, e si prevede che le testimonianze dei consulenti di parte giocheranno un ruolo fondamentale. La decisione della giudice Chiara Alberti di ascoltare i due esperti in aula potrebbe influenzare significativamente l’esito del caso. La difesa punta a dimostrare che le conclusioni del medico legale non siano sufficientemente solide per giustificare una condanna. Con il processo che si avvicina, l’attenzione pubblica rimane alta, e la ricerca della verità su questa tragica vicenda continua.