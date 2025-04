Il controverso licenziamento di Elena Maraga

Elena Maraga, una maestra di un asilo parrocchiale di Treviso, è diventata protagonista di una vicenda che ha sollevato un acceso dibattito pubblico. Licenziata per giusta causa a causa del suo profilo su OnlyFans, Maraga ha deciso di raccontare la sua esperienza durante un’intervista al programma “Le Iene”.

La sua storia ha messo in luce le tensioni tra vita privata e professionale, specialmente in un contesto educativo.

La scelta di aprire un profilo su OnlyFans

Maraga ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a creare un profilo su OnlyFans, rivelando che si trattava di una forma di esibizionismo e di un modo per esprimere la propria libertà. “Mi piace farmi vedere”, ha dichiarato, sottolineando come la sua decisione sia stata fraintesa da molti. La maestra ha anche parlato dei guadagni derivanti dalla sua attività, che vanno da 5 a 10 dollari per abbonamento mensile, fino a 100 dollari per contenuti personalizzati. Queste cifre hanno alimentato le critiche, con alcuni che l’hanno accusata di mercificare il proprio corpo.

Le reazioni e le polemiche

Il caso ha preso piede quando un padre, abbonato al suo canale, ha diffuso le sue foto in una chat, scatenando una reazione a catena. Maraga ha raccontato di come la situazione sia degenerata a causa di una madre frustrata, portando alla sua convocazione dalla direzione scolastica. “Mi hanno mostrato screenshot del mio profilo e mi hanno detto che era una cosa molto grave”, ha spiegato. Nonostante le critiche, alcuni genitori hanno difeso la maestra, raccogliendo firme a suo favore e chiedendo una riflessione su cosa realmente possa compromettere l’attività di insegnamento.

Un dibattito sulla dignità e la professione educativa

Maraga ha affrontato le accuse di prostituzione e di perdita di dignità con fermezza, affermando che la sua attività su OnlyFans è una scelta personale e virtuale. “La prostituzione è un’altra cosa”, ha dichiarato, evidenziando la differenza tra il suo lavoro online e la professione di educatrice. La sua vicenda solleva interrogativi su come la società percepisca i professionisti dell’educazione e le loro vite private, in un’epoca in cui i confini tra pubblico e privato sono sempre più sfumati.