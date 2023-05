Il caso Pantani - l'omicidio di un campione, le curiosità da scoprire sul film-documentario

Sono passati ormai 19 anni dalla scomparsa di Marco Pantani, campione e probabilmente una delle stelle più lucenti del ciclismo italiano. La sua morte rimane ancora oggi avvolta nel mistero ed è stata narrata nel docufilm “Il caso Pantani – L’omicidio di un campione” andato in onda su Tv8 nella serata di giovedì 25 maggio. Sono diverse le curiosità che ruotano attorno a questo film, scopriamole.

Il caso Pantani curiosità film: i luoghi dove è stato girato

Il film ha percorso i momenti più salienti che hanno portato alla morte del Pirata e che sono stati narrati attraverso la voce riconoscibile di Francesco Pannofino che ha vestito i panni dell’avvocato Antonio De Rensis che proprio nel 2014 ha contribuito a riaprire il caso: “Chi ha ucciso Marco Pantani è ancora libero”, è la frase che emerge alla fine del film. La Pellicola è stata ambientata in diverse località tra le quali la Toscana, la Romagna, regione che ha dato i natali a Pantani e il residence “Le Rose” dove il campione di ciclismo ha perso la vita. Il volto del Pirata è stato prestato a due diversi attori: Brenno Placido è infatti Pantani a Madonna di Campiglio, tappa del giro d’Italia dove riceverà una squalifica per Doping. Brenno Placido è figlio d’arte e precisamente dell’attore Michele Placido e di Simonetta Stefanelli. Violante Placido è sua sorella. Fabrizio Rongione è invece Marco Pantani a Rimini, città dove troverà la morte quel drammatico 14 febbraio del 2004: aveva solo 34 anni.

Nel cast anche Libero De Rienzo

Tra gli attori che hanno avuto un ruolo di rilievo nel film c’è anche il mai dimenticato Libero De Rienzo, attore scomparso a soli 44 anni nel luglio del 2021. In questa occasione ha interpretato il ruolo di un amico di Pantani, Jumbo. “Il caso Pantani” riscosse un certo successo. Arrivò nelle sale italiane in pieno periodo emergenza sanitaria il 12-13 e 14 ottobre 2020. In seguito venne distribuito in piattaforme quali Timvision e Chili, infine approdò su Prime Video.