Il caso in merito al dossieraggio continua a creare polemiche e disordini all’interno della politica italiana. A seguito dell’inchiesta rivolta verso il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, i suoi avvocati rilasciano dichiarazioni sulla vicenda.

«Abbiamo consegnato tutto. Tutto chiarito e documentato. Totalmente e fino all’ultimo centesimo. Continuare a parlare di bonifici ricevuti senza spiegare che si riferivano ad una opzione a titolo oneroso per l’acquisto di una prestigiosa collezione di libri, successivamente non esercitata, e senza dare evidenza del bonifico con il quale la somma veniva conseguentemente restituita, significa stravolgere la verità che mai come in questo caso è documentata in tutti i suoi passaggi. Qui non siamo nel campo delle interpretazioni ma della semplice constatazione di fatti oggettivi e, come tali, documentati».