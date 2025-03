Che cos’è il chokehold?

Il termine “chokehold”, tradotto letteralmente come “presa per il collo”, si riferisce a una manovra utilizzata principalmente dalle forze dell’ordine per immobilizzare un sospetto. Questa tecnica consiste nel stringere un braccio attorno al collo di una persona, riducendo così l’afflusso di sangue al cervello e limitando la capacità di movimento dell’individuo. Sebbene possa essere efficace nel breve termine, il chokehold presenta gravi rischi, tra cui la possibilità di causare danni permanenti o addirittura la morte.

Storia e controversie

Negli ultimi anni, il chokehold è diventato un simbolo dell’eccessivo uso della forza da parte della polizia, in particolare negli Stati Uniti. Incidenti tragici, come la morte di George Floyd nel 2020, hanno portato a una crescente attenzione pubblica e a richieste di riforma. Floyd è stato ucciso da un agente di polizia che ha premuto un ginocchio contro il suo collo per diversi minuti, scatenando proteste in tutto il mondo. Questo evento ha messo in luce non solo i rischi associati al chokehold, ma anche le problematiche più ampie legate alla brutalità della polizia e al razzismo sistemico.

Implicazioni legali e normative

In risposta a questi eventi, molte città statunitensi hanno iniziato a vietare l’uso del chokehold da parte delle forze dell’ordine. Nel 2022, l’allora presidente Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che bandisce definitivamente questa manovra, riconoscendo il suo potenziale mortale. Tuttavia, la questione rimane complessa: mentre alcuni sostengono che il chokehold dovrebbe essere completamente abolito, altri ritengono che, se utilizzato in modo appropriato e con formazione adeguata, possa essere una tecnica utile in situazioni di emergenza. La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza pubblica e la protezione dei diritti umani.