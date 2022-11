Il consigliere comunale di Pomigliano d'Arco protesta per la seduta fissata mentre gioca il Napoli

Il consigliere comunale di Pomigliano d'Arco protesta per il "suo" Napoli: "In dieci anni io non ho mai convocato un'assise quando giocava"

Sta facendo il giro del web un frame in cui un consigliere comunale di Pomigliano d’Arco protesta per la seduta fissata mentre gioca il Napoli: durante l’assise e con un video virale l’amministratore manifesta tutto il suo rammarico per una scelta che, per un tifoso partenopeo doc quale lui evidentemente è, rappresenta una mezza eresia.

Il consigliere comunale e la protesta per il Napoli

E quel siparietto simpatico e divertente durante il Consiglio comunale di Pomigliano d’Arco dello scorso 8 novembre è andato ben oltre i confini della provincia di Napoli. In quel frammento si vede e si sente un consigliere comunale si lamenta perché la seduta si tiene mentre c’è la partita del Napoli. Quel “magic moment” di tifo assoluto è stato condiviso molte volte nei gruppi Facebook e nelle chat Whatsapp. In quella circostanza, quella dello scorso 8 novembre, il Napoli era impegnato allo stadio Diego Armando Maradona, alle 18.30 per partita del turno infrasettimanale contro l’Empoli.

“Mai messo un Consiglio quando giocavamo noi”

Il match lo aveva vinto l’undici di Spalletti per due a zero e il consigliere dice in video: “In dieci anni di presidenza non ho mai messo un consiglio comunale quando giocava il Napoli“. E il presidente del Consiglio ridendo gli risponde: “Ha ragione”. E il consigliere: “Qui c’è da piangere!”.