Adesso anche Alexa parla in corsivo: il fenomeno di TikTok approda sull'assistente vocale.

Il corsivo è la nuova moda del momento. Un tormentone scaturito da TikTok, tramite le lezioni della giovanissima Elisa Esposito. un modo di parlare enfatizzando e modificando alcune vocali, nato sembra per prendere in giro l’accento delle ragazze milanesi. La simpaticissima Elisa si è fatta da subito notare e amare sui social e ora il suo modo di parlare “cringe” conquista anche Alexa.

I fan della “prof” 19enne e del corsivo potranno infatti far parlare l’assistente vocale in tale “linguaggio”. Basterà fare questa semplice domanda: “Alexa parla in corsivo”. Immediatamente il robottino esaudirà il nostro desiderio.

Alexa parla in corsivo: un divertente easter egg

Alexa non è nuova alle citazioni: l’assistente vocale presenta già easter egg relativi agli universi di Star Wars e di Game of Thrones e può inoltre sbloccare una funzione segreta tramite il Konami Code.

Quello però al corsivo è un riferimento del tutto Made in Italy.

Come attivare il comando

Basterà chiedere ad Alexa di parlare in corsivo e l’assistente vocale risponderà: “Ma certio amioooo, ho studiato e ora sono una dei migliori allugniiii, non vedo l’ora che arrivi la prossima verifica”. La somiglianza con la cadenza di Elisa Esposito c’è eccome: provare per credere!

Qui sotto potete ascoltare Alexa che parla in corsivo.

Non riuscirete davvero a credere alle vostre orecchie!