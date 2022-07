Da prof di “corsivo” su TikTok alle serate nei locali: tutto su Elisa Esposito

Tutto quello che c'è da sapere su Elisa Esposito, la giovane insegnante di corsivo su TikTok.

Elisa Esposito è una giovane ragazza milanese che si è fatta conoscere come “professoressa di corsivo su TikTok”.

Elisa Esposito: chi è la professoressa di corsivo

Elisa Esposito ha raggiunto centinaia e centianaia di visualizzazioni su TikTok grazie ai video in cui insegna il corsivo, ossia la parlata assunta da molti giovani in dialetto milanese e quasi del tutto incomprensibile.

La ragazza ha ricevuto una montagna di critiche per i suoi video e ha specificato che in realtà si tratterebbe di contenuti ironici: “Ho iniziato con il corsivo perché facevo video parlati e la gente mi commentava dicendomi che parlavo corsivo, da lì sono stata al gioco e ho accentuato questo corsivo. È una cantilena per ‘prendere in giro’ le ragazze milanese che parlano così”, ha confessato Elisa Esposito che, d’altra parte, ha ricevuto enorme popolarità proprio grazie ai suoi video condivisi su TikTok.

“Cosa voglio fare da grande? In futuro magari aprirò un centro estetico. Ho iniziato a fare la prof su TikTok a ottobre 2021. Prima non ero così conosciuta, e questa cosa del cörsivœ non era così così diffusa. Lo scorso autunno ho guadagnato 300.000 nuovi follower in un mese e mezzo, poi sono cresciuta ancora fino a sfiorare quota 800.000. E questo ha probabilmente portato sulla pagina tanto pubblico che non è il mio pubblico, tante persone che non mi conoscevano“, ha ammesso la ragazza, che nel frattempo ha iniziato a lavorare per un’agenzia specializzata in influencer marketing.