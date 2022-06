Elisa Esposito, chi è la prof di corsivo su TikTok?

Chi è Elisa Esposito, la prof che parla in corsivo su TikTok? La donna è diventata famosa ed è stata ospite di Propaganda Live.

Elisa Esposito è diventata famosa perché sostiene di saper parlare in corsivo e di saperlo insegnare su TikTok. La donna è stata anche ospite di Propaganda Live.

Elisa Esposito: chi è?

Elisa Esposito è diventata famosa su TikTok grazie ai suoi video in cui parla in corsivo.

Ci sono ancora poche informazioni su di lei, nonostante abbia raggiunto un successo incredibile in poco tempo. La ragazza è nata il 24 luglio 2002 e sta per compiere 20 anni. In alcuni video è comparsa insieme al suo fidanzato, ma non si sa ancora chi sia. Su TikTok vanta oltre 700mila followers e proprio su questo social ha deciso di dare lezioni gratuite di corsivo. La giovane è stata ospite di Propaganda Live di Diego Bianchi, per le sue doti.

Nelle sue stories Instagram ha ammesso di essere particolarmente agitata per la sua prima apparizione in televisione.

Cosa vuol dire parlare in corsivo?

Su TikTok stanno avendo un grande successo i suoi video in cui insegna come parlare in corsivo. Ma cosa vuol dire? Questo nuovo trend consiste nell’adottare una nuova e particolare cadenza milanese. L’accento sta spopolando sul web e si tratta di un fenomeno che sta raggiungendo anche altre città italiane.

Secondo alcuni, però, il corsivo più famoso non è milanese, ma marchigiano, ed è stato ideato da Giulia Caselli, famosa tiktoker.