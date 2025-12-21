Il Cremlino rifiuta l'idea di trilaterali con Stati Uniti e Ucraina: ecco perché

Il Cremlino ha smentito le dichiarazioni relative a presunti colloqui trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, nonostante le attuali negoziazioni diplomatiche in corso a Miami.

Recentemente, il Cremlino ha categoricamente negato che siano in corso discussioni riguardo a colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Questa dichiarazione è giunta mentre diplomatici di diverse nazioni si riunivano a Miami per tentare di trovare una soluzione al conflitto in corso.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva rivelato che Washington stava esplorando l’idea di un incontro trilaterale, il quale rappresenterebbe il primo confronto diretto tra funzionari russi e ucraini dopo sei mesi di silenzio.

Tuttavia, Zelensky ha manifestato scetticismo riguardo al potenziale di questo formato per portare a risultati concreti.

Le dichiarazioni del Cremlino

In risposta alle affermazioni di Zelensky, Yury Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino, ha chiarito che al momento non esiste un’iniziativa seria in discussione. “A mia conoscenza, non ci sono preparazioni in atto”, ha dichiarato Ushakov ai giornalisti, come riportato da varie agenzie di stampa russe.

Il contesto delle negoziazioni a Miami

Le trattative che si svolgono a Miami vedono la partecipazione di delegazioni ucraine ed europee, mediate da Steve Witkoff, l’inviato speciale della Casa Bianca, e Jared Kushner, genero dell’ex presidente statunitense Donald Trump. L’inviato russo, Kirill Dmitriev, è giunto a Miami per partecipare ai colloqui e riportare le informazioni al Cremlino.

Le ultime trattative tra le parti risalgono a luglio, quando si svolsero a Istanbul. Quell’incontro portò a importanti scambi di prigionieri, ma non contribuì a un avanzamento significativo nella risoluzione della guerra, che si avvia verso il quarto anno di conflitto.

Difficoltà nei colloqui e la posizione della Russia

Nonostante la presenza di rappresentanti russi e europei a Miami, la profonda sfiducia tra le due parti bellicose getta ombre sulle possibilità di raggiungere un accordo. Mosca ha espresso preoccupazione che il coinvolgimento europeo possa complicare ulteriormente la situazione. Tuttavia, il Cremlino ha mostrato apertura a un dialogo diretto con il presidente francese Emmanuel Macron, una posizione che è stata accolta con favore dall’ufficio di Macron.

Le recenti azioni militari russe

Dall’altro lato, Zelensky ha comunicato tramite i social media che la Russia ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando circa 1.300 droni, quasi 1.200 bombe aeree guidate e nove missili nell’ultima settimana. Le regioni meridionali, in particolare Odesa, hanno subito attacchi devastanti.

Questa escalation delle attività militari coincide con i tentativi diplomatici e mette in evidenza la complessità della situazione attuale. La guerra in Ucraina continua a causare enormi sofferenze e la ricerca di una soluzione pacifica rimane una priorità assoluta per la comunità internazionale.

Riflessioni finali

Le dichiarazioni del Cremlino e i recenti sviluppi nei colloqui di Miami sottolineano la necessità di un dialogo costruttivo per superare le divisioni esistenti. La situazione sul campo rimane critica, ed è fondamentale che tutte le parti coinvolte lavorino per trovare un terreno comune e porre fine al conflitto che ha devastato l’Ucraina.