Il Cremlino Smentisce i Colloqui Trilaterali con Stati Uniti e Ucraina: Ecco Cosa C'è da Sapere

Il Cremlino ha smentito le voci riguardanti colloqui trilaterali in corso con gli Stati Uniti e l'Ucraina, mentre Zelensky esprime scetticismo sui possibili risultati di tali negoziati.

Il Kremlin, domenica, ha categoricamente smentito che siano in corso trattative tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Questo avviene mentre i diplomatici si riuniscono a Miami per tentare di trovare una soluzione al conflitto in corso. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha riferito che Washington ha suggerito l’idea di un incontro trilaterale, il primo tra funzionari russi e ucraini negli ultimi sei mesi, ma ha espresso dubbi sulla possibilità di ottenere risultati significativi.

Il contesto dell’incontro a Miami

Le dichiarazioni di Zelensky sono arrivate dopo che il suo governo ha ricevuto indicazioni dagli Stati Uniti riguardo a una possibile riunione congiunta. Tuttavia, il consigliere per la politica estera del Kremlin, Yury Ushakov, ha chiarito che al momento non ci sono piani concreti per tali discussioni. “Nessuno ha seriamente discusso di questa iniziativa”, ha detto Ushakov ai giornalisti. Questo commento sottolinea la continua tensione e sfiducia tra i due paesi in conflitto.

Le aspettative di Zelensky

Zelensky ha affermato che, sebbene l’idea di un incontro trilaterale possa sembrare promettente, non è convinto che possa portare a nuovi sviluppi. “Ho dei dubbi che qualcosa di nuovo possa emergere da questo incontro”, ha dichiarato il presidente ucraino. Aggiungendo che in passato ci sono stati tentativi simili, come quelli avvenuti a Istanbul lo scorso luglio, i risultati sono stati limitati a scambi di prigionieri senza progressi significativi verso una risoluzione del conflitto.

Le difficoltà nei negoziati di pace

Le trattative di pace si trovano a un punto critico. L’ultima volta che i rappresentanti ucraini e russi si sono incontrati faccia a faccia è stato a luglio, e anche in quel caso gli scambi di prigionieri sono stati una delle poche note positive. Tuttavia, la guerra è ormai arrivata al quarto anno e la situazione rimane complessa. La presenza di rappresentanti russi e europei a Miami segna un cambiamento rispetto ai precedenti tentativi di diplomazia, dove le parti si incontravano separatamente in diverse località.

Il ruolo degli Stati Uniti e dell’Europa

Il governo americano ha un ruolo cruciale nel facilitare i colloqui di pace. Gli emissari statunitensi, tra cui Steve Witkoff e Jared Kushner, sono stati attivamente coinvolti nel tentativo di mediare tra le due parti. Tuttavia, il Kremlin ha espresso preoccupazioni riguardo all’influenza europea, temendo che possa complicare ulteriormente le negoziazioni. Nonostante ciò, l’apertura del presidente Vladimir Putin a colloqui con il presidente francese Emmanuel Macron potrebbe rappresentare un passo nella giusta direzione.

La situazione sul campo e le nuove offensive

Nel frattempo, la situazione in Ucraina continua a deteriorarsi. Zelensky ha segnalato che nel corso della settimana, le forze russe hanno lanciato circa 1.300 droni e 1.200 bombe aeree guidate, colpendo in particolare le regioni meridionali, come Odesa. Questo ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla stabilità della regione. “Dobbiamo garantire che la pressione su Mosca aumenti”, ha dichiarato Zelensky, evidenziando la necessità di un maggiore supporto militare e sanzioni contro l’economia russa.

La questione dei territori occupati e la sicurezza rimangono tra i punti più critici per Kyiv nelle discussioni di pace. Zelensky ha sottolineato che la priorità è ottenere garanzie di sicurezza solide per proteggere il paese da futuri attacchi. La posizione ucraina è chiara: un accordo di pace non deve compromettere la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.