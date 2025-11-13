Il Cricket dello Sri Lanka prosegue il tour in Pakistan nonostante le preoccupazioni di sicurezza

La situazione di sicurezza in Pakistan ha messo a dura prova la squadra di cricket dello Sri Lanka, attualmente in visita nel paese per un tour. Dopo un attentato suicida avvenuto a Islamabad, che ha causato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 27, diversi membri della squadra hanno manifestato l’intenzione di lasciare il paese.

Tuttavia, la federazione Sri Lanka Cricket (SLC) ha deciso di proseguire con il programma della tournée.

Decisione della Sri Lanka Cricket

In una dichiarazione ufficiale, la SLC ha comunicato che i giocatori devono continuare il tour come previsto, avvertendo che qualsiasi decisione contraria potrebbe comportare una valutazione formale delle loro scelte. Questo approccio è volto a garantire una certa disciplina all’interno della squadra e a mantenere l’integrità dell’impegno preso con il Pakistan.

Rassicurazioni sulla sicurezza

Dopo l’incidente avvenuto martedì, i vertici della Pakistan Cricket Board (PCB) hanno garantito ai giocatori la massima attenzione per la loro sicurezza. Il presidente della PCB, Mohsin Naqvi, ha incontrato la squadra per illustrare le misure di sicurezza adottate, promettendo un’intensificazione degli sforzi per proteggere i membri del team. La PCB ha inoltre confermato che le partite si svolgeranno come programmato, con il secondo incontro della serie ODI posticipato di un giorno.

Il contesto storico e la risposta degli atleti

Il cricket in Pakistan ha affrontato in passato diverse sfide legate alla sicurezza. Nel 2009, un attacco armato contro la squadra dello Sri Lanka a Lahore aveva comportato un lungo periodo di assenza di squadre internazionali nel paese. Gli eventi recenti hanno riacceso i timori tra i giocatori, molti dei quali ricordano esperienze passate. Nonostante la paura, la Sri Lanka Cricket (SLC) ha ribadito il proprio impegno nei confronti del tour.

Il supporto della comunità sportiva

La decisione della squadra di proseguire è stata accolta con favore dalla Pakistan Cricket Board (PCB), che ha espresso gratitudine attraverso i social media. “Lo spirito sportivo e la solidarietà sono valori che risaltano in questi momenti difficili”, ha affermato Naqvi, sottolineando l’importanza del sostegno reciproco tra le nazioni attraverso lo sport.

Prospettive future e partite in programma

Il tour dello Sri Lanka in Pakistan comprende una serie di tre partite ODI e un torneo tri-nazionale T20, che coinvolgerà anche lo Zimbabwe. Le prossime partite si svolgeranno a Rawalpindi e sono attese con grande interesse dagli appassionati di cricket. Le date delle partite sono state confermate e il calendario prevede incontri intensi, offrendo opportunità di riscatto e competizione tra le nazionali.

Dettagli delle partite programmate

Il secondo ODI si giocherà il 14 novembre, seguito dal terzo ODI il 16 novembre. Successivamente, il torneo T20 avrà inizio il 20 novembre, con la prima partita tra Sri Lanka e Zimbabwe. La serie di incontri si concluderà con una finale il 29 novembre, promettendo un epilogo emozionante per un tour già ricco di tensione e attese.