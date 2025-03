Un’inchiesta che scuote il Parlamento

Il deputato Aboubakar Soumahoro, esponente di Italia Plurale, si trova al centro di una controversia che ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. Recentemente, l’inviato di “Striscia la Notizia”, Moreno Morello, ha documentato come l’auto privata di Soumahoro circolasse per le strade di Roma con l’assicurazione scaduta dal 14 febbraio. Questa situazione non solo solleva interrogativi sulla legalità del comportamento del deputato, ma mette anche in discussione la sua credibilità in un momento in cui la trasparenza è fondamentale per la politica italiana.

Le riprese e le reazioni

Le telecamere del noto programma satirico hanno ripreso l’auto di Soumahoro mentre entrava e usciva dal parcheggio di Montecitorio. In caso di controlli, il veicolo sarebbe stato soggetto a sanzioni severe, fino al sequestro. Morello ha tentato di avvisare il deputato dei rischi legati alla circolazione senza assicurazione, che possono comportare multe fino a 3.460 euro. Tuttavia, Soumahoro ha ignorato l’invito e ha proseguito il suo cammino, commettendo ulteriori infrazioni, come quella di non utilizzare la freccia durante una manovra.

Le conseguenze politiche

Questa vicenda non è solo una questione di infrazioni stradali, ma si inserisce in un contesto più ampio di polemiche riguardanti la gestione delle cooperative di migranti da parte della moglie e della suocera del deputato. Soumahoro, eletto con Alleanza Verdi Sinistra, ha già affrontato critiche per la sua condotta e questa nuova situazione non fa altro che alimentare il dibattito sulla sua figura pubblica. La regolarizzazione della sua Rc Auto, avvenuta poco dopo l’intervento di Morello, solleva ulteriori interrogativi: è stata una mossa strategica per evitare sanzioni o un reale tentativo di mettersi in regola?