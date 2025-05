Un tributo a Giulia Tramontano

Il 13 maggio segnerà un momento significativo per Chiara Tramontano, sorella di Giulia, una giovane donna tragicamente scomparsa. Con il suo libro intitolato Non smetterò mai di cercarti, Chiara si mette a nudo per raccontare la storia di Giulia, incinta al settimo mese e vittima di un femminicidio avvenuto il .

La narrazione non è solo un tributo alla vita di Giulia, ma anche una riflessione profonda sul dolore e la lotta per la giustizia che i familiari delle vittime devono affrontare.

La lotta per la giustizia

Il libro di Chiara non si limita a descrivere la vita di Giulia, ma esplora anche la disperazione e la forza necessarie per affrontare una perdita così devastante. “Parla della tua disperazione, ma anche della forza che abbiamo dovuto trovare per combattere”, scrive Chiara, sottolineando l’importanza della resilienza in un contesto di violenza. La condanna all’ergastolo del fidanzato di Giulia, Alessandro Impagnatiello, rappresenta un passo verso la giustizia, ma non può colmare il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

Un messaggio d’amore e speranza

In un messaggio toccante dedicato al compleanno di Giulia, Chiara esprime il suo desiderio di poterle augurare un felice compleanno con la leggerezza di chi ha accettato la perdita. “Non ho imparato ad accettare una vita senza di te”, confessa, evidenziando la difficoltà di vivere senza una persona amata. La madre di Giulia, Loredana Femiano, ha condiviso un messaggio simile, ricordando i 29 anni di amore e complicità che hanno caratterizzato la vita della figlia. Questi messaggi non solo commemorano Giulia, ma servono anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione del femminicidio e sull’impatto devastante che ha sulle famiglie.

Il libro di Chiara Tramontano si propone quindi come un’opera non solo autobiografica, ma anche come un appello alla società per combattere la violenza di genere e per ricordare le vittime che, come Giulia, meritano di essere ricordate e onorate. La sua storia è un richiamo alla responsabilità collettiva di affrontare e prevenire il femminicidio, affinché tragedie simili non si ripetano mai più.