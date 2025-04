Scopri il festival che unisce artisti da tutto il mondo per celebrare la bellezza degli aquiloni.

Un evento che vola alto

Ogni primavera, la spiaggia di Pinarella di Cervia si trasforma in un palcoscenico naturale per il festival internazionale dell’aquilone, noto come Artevento. Questo evento, che si svolge dal 1981, è il più longevo del suo genere al mondo e attira artisti e appassionati da oltre 50 paesi.

Gli aquiloni, simbolo di libertà e creatività, danzano nel cielo, creando una coreografia unica che affascina grandi e piccini.

Un messaggio di pace e unità

Artevento non è solo un festival di aquiloni, ma anche un’importante manifestazione culturale che promuove valori di pace e unità. Gli artisti, provenienti da diverse culture e tradizioni, si riuniscono per condividere la loro passione e il loro talento, creando un’atmosfera di amicizia e collaborazione. Ogni aquilone racconta una storia, un messaggio di speranza che vola alto nel cielo, ispirando chiunque lo osservi.

Un’esperienza per tutti i sensi

Visitare il festival è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Il suono del vento che sussurra tra i fili degli aquiloni, i colori vivaci che dipingono il cielo e l’energia contagiosa degli artisti creano un’atmosfera magica. I visitatori possono anche partecipare a laboratori creativi, dove possono imparare a costruire e far volare i propri aquiloni, rendendo l’evento accessibile a tutti, indipendentemente dall’età o dall’esperienza.

Un tributo a Papa Francesco

Quest’anno, il festival assume un significato ancora più profondo, poiché i pensieri di tutti i partecipanti volano verso Roma per rendere omaggio a Papa Francesco. La sua figura, simbolo di pace e unità, è presente nei cuori di tutti, mentre gli aquiloni si librano nel cielo, portando con sé un messaggio di amore e speranza. Questo tributo rende l’evento non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per riflettere sui valori che uniscono l’umanità.