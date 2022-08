Il figlio barista non gli serve da bere e lui spara  

Scene da far west a Lauro dove il figlio barista non serve da bere al suo anziano genitore e lui spara due colpi con una pistola risultata rubata

Arriva dalla Campania la surreale vicenda per la quale il figlio barista di un 79enne non gli serve da bere e lui spara. A Lauro, in provincia di Avellino, un anziano estrae la pistola ed esplode colpi in un circolo ricreativo perché la sua richiesta di ulteriore mescita era stata disattesa dal gestore, suo figlio.

A quel punto, si era al 7 agosto scorso, erano scattate le indagini di polizia e gli agenti del locale commissariato hanno identificato il “pistolero”. Nei confronti del 79enne il Gip del tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, ha emesso una ordinanza di arresto ai domiciliari. La sera del fatto i carabinieri di Lauro erano intervenuti in un circolo ricreativo del posto insieme con i colleghi di Quindici ed avevano proceduto alla denuncia dell’anziano per “tentato omicidio, ricettazione dell’arma che aveva con se, una pistola, risultata provento di furto e detenzione e porto abusivo di armi”.

Colpi andati per fortuna a vuoto

La velina dell’Arma spiega bene l’epilogo. “Per fortuna i due colpi esplosi dal 79enne andarono entrambi a vuoto. Oggi, la Questura di Avellino ha disposto la chiusura per 15 giorni del pub teatro della lite. A notificare il provvedimento sono stati gli agenti del Commissariato di Lauro”.