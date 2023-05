Il figlio la insulta, lei lo lega alla macchina e lo trascina in autostrada

A voler contare che lei è anche un’insegnante forse avrebbe dovuto avere una reazione meno criminale e più “pedagogica”: il figlio la insulta ed invece lei lo lega alla macchina e lo trascina in autostrada. Negli Usa la 61enne Marion Strade ha voluto punire il ragazzo che non si era scusato. Tutto sarebbe accaduto nella contea di Wichita, dove da quanto si apprende un ragazzo è stato legato all’auto tramite la cintura di sicurezza. Poi il giovane è stato trascinato lungo l’autostrada.

Lega il figlio alla macchina e lo trascina

Da chi? Dalla madre, Marion Stade, insegnante 61enne. La donna pare abbia commesso il reato allo scopo di punire il giovane che, secondo la donna, l’avrebbe insultata e si sarebbe rifiutato di scusarsi. L’episodio è accaduto lo scorso 2 maggio, con lo sceriffo della contea di Archer che aveva ricevuto una telefonata da un testimone. Questa persona avrebbe poi spiegato al poliziotto quanto stava accadendo. Marion è stata perciò fermata da un agente a cui ha negato tutto alludendo ad un solo alterco verbale con il ragazzo, per cui è stata rilasciata.

Il video con la sequenza e l’arresto della donna

In un secondo momento però era scattato l’arresto, quando ulteriori testimoni hanno fornito dei video. E quelle immagini erano inequivocabili: vi si vedeva il ragazzo correre attaccato all’auto nel tentativo di non cadere con la madre che accelerava a scatti. La 61enne è stata arrestata con l’accusa di aver messo in pericolo la vita di un minore e dopo un periodo di detenzione, è stata rilasciata dietro pagamento di una cauzione di centomila dollari.